Собаки-обнимаки устроили фотосессию в помощь детям и животным Хабаровска

«В прошлые годы мы приобретали самостоятельно то, что просили у нас организации. Для животных это были корма, лекарства, наполнители для туалетов, ошейники и амуниция. Для детей мы приобретали спортивный инвентарь в дома-интернаты, а также оборудовали спортивный зал тренажёрами, приобретали канцелярские товары и рюкзаки к началу учебного года. В этом году, вероятнее всего, мы просто перечислим деньги на счета организаций, которым помогаем», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» одна из организаторов «Собаки-обнимаки» Анна Павлинова.