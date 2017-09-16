Собаки-обнимаки устроили фотосессию в помощь детям и животным Хабаровска

Posted 16 сентября 2017, 07:57
Published 16 сентября 2017, 07:57
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
В дальневосточной столице собаки ездовых, охотничьих, декоративных и других пород оказали помощь воспитанникам школ-интернатов и бездомным животным, устроив для горожан фотосессию под открытым небом. Акция «Собака-обнимака» прошла сегодня, 16 сентября, в рамках фестиваля «Добрый Хабаровск» в парковой зоне стадиона имени Ленина и стала четвёртой по счёту, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Хаски, самоеды, мопсы, бультерьеры, шпицы и другие — все собаки охотно принимали поглаживания и обнимания от детей и взрослых. Люди в свою очередь стремились охватить своим вниманием всех четверолапых, заполняя свежими снимками социальные сети. Большинство с благодарностью оставляли взносы. Все собранные деньги пойдут на помощь приютам, которые содержат бездомных животных, а также детям, оставшимся без попечения родителей.
«В прошлые годы мы приобретали самостоятельно то, что просили у нас организации. Для животных это были корма, лекарства, наполнители для туалетов, ошейники и амуниция. Для детей мы приобретали спортивный инвентарь в дома-интернаты, а также оборудовали спортивный зал тренажёрами, приобретали канцелярские товары и рюкзаки к началу учебного года. В этом году, вероятнее всего, мы просто перечислим деньги на счета организаций, которым помогаем», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» одна из организаторов «Собаки-обнимаки» Анна Павлинова.
Хабаровчане со своими питомцами, выразившие желание стать участниками акции, разделились на три группы, в каждую из которых вошли по 15 собак. Они сменяли друг друга с интервалом в полтора часа так, чтобы животные не уставали. Организаторы отметили, что в этом году мероприятие прошло тихо — собаки, вероятно, уже привыкли к массовому вниманию и не лаяли от беспокойства.
Несмотря на то, что в этом году устроители «Собаки-обнимаки» отказались от формата предоставления входных билетов за благотворительный взнос, результаты мероприятия превзошли ожидания. За четыре с половиной часа хабаровчане пожертвовали детям и животным 66 780 рублей. Кроме того, люди приносили в дар корма и ошейники, которые потом достались организаторам другой благотворительной акции — «Гав! Мау!», которая также сегодня проходила в рамках фестиваля «Добрый Хабаровск».