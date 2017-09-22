В Приморье решился вопрос с электричкой для болельщиков «Адмирала»

«От себя, именно как от жителя города и потенциального посетителя мероприятий в «Фетисов-Арене», скажу, что идея сама по себе неплохая. Но необходимо продумать логистику передвижений на месте, - добавил Максим Каленник. - Со стороны железной дороги оборудованы перроны, лестницы и даже дорожка к трассе под автомобильный мост. Но, представляете, как было бы хорошо, если бы наконец-то построили виадук напротив «Арены», где трасса делает поворот, и протянули его прямо к перрону. По прямой до насыпи там около 160 метров и дальше ещё порядка 200 до перрона вдоль насыпи. Он там нужен в любом случае - не только для хоккея! Там и концерты проходят, и катания на коньках для горожан, всяческие спортивные мероприятия. Мест для автомобилей, слышал, не хватает. До автобусной остановки в сторону города достаточно далеко обходить кругами трассу - некоторые вынуждены через леера прыгать. Там однозначно нужен виадук до «железки» с дополнительным спуском к трассе на противоположной стороне от «Фетисов-Арены». Объект крупный, мероприятия многолюдные, до автобусной остановки расстояние приличное. Электричка - это конечно выход из положения - и людей за раз больше перевозит, и надёжнее, но город или край должны там поставить виадук».