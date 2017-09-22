В Приморье решился вопрос с электричкой для болельщиков «Адмирала»

Posted 22 сентября 2017, 02:57
Published 22 сентября 2017, 02:57
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Руководство АО «Экспресс Приморья» учло пожелания руководства региона по перевозке хоккейных болельщиков железнодорожным транспортом. Теперь они смогут без пробок доехать от жд/вокзала Владивостока до остановки Спутник, где находится «Фетисов-Арена». В этом направлении дополнительную остановку будет делать скорый электропоезд № 6401 «Владивосток - Партизанск- Тихоокеанская». На обратном пути – после окончания матчей – болельщиков заберёт электропоезд №6316/6338 «Угольная - Владивосток», сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации компании-перевозчика «Экспресс Приморья», уже с октября – очередной серии домашних матчей ХК «Адмирал» - возобновится перевозка болельщиков к концертно-спортивному комплексу. В рабочие дни 2, 4, 6, 27 и 31 октября для пригородного скорого электропоезда №6401 назначается остановка Спутник. Отправление из Владивостока - в 18:30, остановка на Первой Речке – в 18:37, Моргородке – в 18:41, Второй Речке – 18:45, Спутнике - 18:58 и на Угольной – в 19:06.
Для обратной доставки пассажиров-болельщиков по рабочим дням 2, 4, 6, 27 и 31 октября назначается пригородный электропоезд №6316/6338 «Угольная - Владивосток». Отправление от Угольной - в 22:20, остановка на Спутнике – в 22:28, Второй Речке - 22:42, Моргородке - 22:46, Первой Речке - 22:49 и прибытие на жд/вокзал Владивостока - в 22:57
Кроме этого, добраться на домашние игры по выходным дням можно на пригородном электропоезде № 6307 сообщением «Владивосток-Надеждинская». Он отправляется из Владивостока в 15:22 и прибывает на Спутник в 15:58. Вернуться в город после завершения матча по выходным дням можно на электричке «Спасск-Дальний-Владивосток» (отправление со Спутника - в 19:51, прибытие на вокзал краевой столицы - в 20:26). Приобрести билеты можно с помощью мобильного приложения «Пригород».
Пресс-секретарь АО «Экспресс Приморья» Максим Каленник отметил в беседе с журналистом РИА «Восток-Медиа», что при составлении расписания компания учла статистику за год, предоставленную хоккейным клубом «Адмирал», - в частности, время окончания матчей с учётом овертайма и буллитов.
«От себя, именно как от жителя города и потенциального посетителя мероприятий в «Фетисов-Арене», скажу, что идея сама по себе неплохая. Но необходимо продумать логистику передвижений на месте, - добавил Максим Каленник. - Со стороны железной дороги оборудованы перроны, лестницы и даже дорожка к трассе под автомобильный мост. Но, представляете, как было бы хорошо, если бы наконец-то построили виадук напротив «Арены», где трасса делает поворот, и протянули его прямо к перрону. По прямой до насыпи там около 160 метров и дальше ещё порядка 200 до перрона вдоль насыпи. Он там нужен в любом случае - не только для хоккея! Там и концерты проходят, и катания на коньках для горожан, всяческие спортивные мероприятия. Мест для автомобилей, слышал, не хватает. До автобусной остановки в сторону города достаточно далеко обходить кругами трассу - некоторые вынуждены через леера прыгать. Там однозначно нужен виадук до «железки» с дополнительным спуском к трассе на противоположной стороне от «Фетисов-Арены». Объект крупный, мероприятия многолюдные, до автобусной остановки расстояние приличное. Электричка - это конечно выход из положения - и людей за раз больше перевозит, и надёжнее, но город или край должны там поставить виадук».
Приморские пользователи Интернета не раз писали о серьёзных автомобильных пробках в дни хоккейных поединков, а после домашнего матча 17 сентября – ещё и о проблемах из-за поработавшего у «Арены» эвакуатора. Вопрос сооружения виадука от спорткомплекса к перрону уже обсуждался в соцсетях и форумах осенью 2013 года, когда большой хоккей пришёл во Владивосток. Тогда была попытка запустить хоккейные электрички, но они курсировали буквально пару месяцев. Болельщики жаловались на отсутствие нормальной инфраструктуры для передвижения от автотрассы к «Фетисов-Арене». Железнодорожники оборудовали спуск к насыпи капитальными дорожками, сделали леера и оборудовали переход через железную дорогу у остановки «Спутник». Но ближе к трассе, где заканчивалась зона ответственности железнодорожников, начиналась грязь без асфальта.