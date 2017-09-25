Хабаровский «Амур» попытает счастья в матче против московского «Спартака»

У московского «Спартака» дела обстоят ненамного лучше. В Западной конференции команда занимает 10-е место с 15 очками. Игроки в нынешнем сезоне одержали шесть побед, но семь раз проиграли. На прошлой неделе они встретились на домашней арене с пекинским коллективом «Куньлунь Ред Стар» и сумели обойти его, а нападающему Максиму Трунёву удалось даже оформить хет-трик.