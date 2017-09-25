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Posted 25 сентября 2017, 00:03

Published 25 сентября 2017, 00:03

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Хабаровский «Амур» попытает счастья в матче против московского «Спартака»

25 сентября 2017, 00:03
Сюжет
Спорт
«Тигры» проведут вторую игру на выезде

Хоккейная команда дальневосточной столицы «Амур» сегодня, 25 сентября, проведёт встречу с московским «Спартаком». Этим матчем хабаровчане рассчитывают прервать затяжную серию поражений, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Тигры» потерпели шесть поражений подряд. Как писало агентство, местная команда провела домашнюю серию без единой победы, а затем отправилась на выезд. Недавним соперником «Амура» стал нижегородский «Торпедо». Хоккеисты долго не могли выяснить отношения, исход встречи определился лишь в овертайме: хозяева забросили шайбу на последних секундах дополнительного времени. Сейчас в активе хабаровчан 12 очков, команда занимает 11-ю строчку в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

У московского «Спартака» дела обстоят ненамного лучше. В Западной конференции команда занимает 10-е место с 15 очками. Игроки в нынешнем сезоне одержали шесть побед, но семь раз проиграли. На прошлой неделе они встретились на домашней арене с пекинским коллективом «Куньлунь Ред Стар» и сумели обойти его, а нападающему Максиму Трунёву удалось даже оформить хет-трик.

Матч между «Амуром» и «Спартаком» пройдёт в «Лужниках» в Москве. Игра стартует в 19:30 по столичному времени.

#Полина Песляк#Новости#Хабаровский край#Спорт#Хабаровск#Хоккей#КХЛ#ХК Амур#ХК "Спартак"
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