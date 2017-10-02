Пьяный приморец напал с вилами на полицейского

В ответ на законное требование полицейских прекратить нарушение общественного порядка один из участников конфликта устроил скандал - в том числе использовал нецензурную речь. Досталось и полицейским, и соседям дебошира. Затем скандалист продолжил ругаться, когда стражи порядка решили доставить его в дежурную часть для составления протокола. Угрозами не ограничилось - мужчина напал с вилами с вилами на инспектора патрульно-постовой службы.