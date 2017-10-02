Пьяный приморец напал с вилами на полицейского

Posted 2 октября 2017, 06:54
Published 2 октября 2017, 06:54
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Житель Приморья, вооружившись вилами, напал на инспектора патрульно-постовой службы. Следственные органы уже передали в суд уголовное дело дебошира, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Минувшим летом в селе Спасском Спасского района Приморья возник конфликт между двумя местными жителями. При этом, как часто бывает, не обошлось без предварительного распития алкоголя. На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы местного отделения МВД.
В ответ на законное требование полицейских прекратить нарушение общественного порядка один из участников конфликта устроил скандал - в том числе использовал нецензурную речь. Досталось и полицейским, и соседям дебошира. Затем скандалист продолжил ругаться, когда стражи порядка решили доставить его в дежурную часть для составления протокола. Угрозами не ограничилось - мужчина напал с вилами с вилами на инспектора патрульно-постовой службы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, расследование которого завершилось к началу октября. Несмотря на то, что фигурант полностью признал свою вину, за этот инцидент его могут лишить свободы на пять лет.
Ранее другой приморец поплатился за то, что спустил полицейского с лестницы. Первомайский районный суд приговорил 23-летнего жителя Владивостока к двум годам лишения свободы за нападение на сотрудника правоохранительных органов.