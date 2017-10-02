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Posted 2 октября 2017, 06:54

Published 2 октября 2017, 06:54

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Пьяный приморец напал с вилами на полицейского

2 октября 2017, 06:54
Сюжет
Происшествие
Сколько лет дебошир проведёт в колонии - скоро решит суд

Житель Приморья, вооружившись вилами, напал на инспектора патрульно-постовой службы. Следственные органы уже передали в суд уголовное дело дебошира, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Минувшим летом в селе Спасском Спасского района Приморья возник конфликт между двумя местными жителями. При этом, как часто бывает, не обошлось без предварительного распития алкоголя. На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы местного отделения МВД.

В ответ на законное требование полицейских прекратить нарушение общественного порядка один из участников конфликта устроил скандал - в том числе использовал нецензурную речь. Досталось и полицейским, и соседям дебошира. Затем скандалист продолжил ругаться, когда стражи порядка решили доставить его в дежурную часть для составления протокола. Угрозами не ограничилось - мужчина напал с вилами с вилами на инспектора патрульно-постовой службы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, расследование которого завершилось к началу октября. Несмотря на то, что фигурант полностью признал свою вину, за этот инцидент его могут лишить свободы на пять лет.

Ранее другой приморец поплатился за то, что спустил полицейского с лестницы. Первомайский районный суд приговорил 23-летнего жителя Владивостока к двум годам лишения свободы за нападение на сотрудника правоохранительных органов.

#Новости#Происшествие#Полиция
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