Причиной автомобильного пожара в Приморье могла стать вражда между соседями

Posted 3 октября 2017, 01:28
Published 3 октября 2017, 01:28
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
В Приморье сгорел автомобиль, сообщает РИА «Восток-Медиа». В одном из дворов Находки вспыхнула легковая «Тойота».
Прошлой ночью в Находке произошёл очередной автомобильный пожар. В час ночи во дворе дома по адресу Находкинский проспект, 82 загорелась припаркованная Toyota Corona. Как корреспонденту агентства сообщили в пресс-службе приморского управления МЧС, пожарным сообщили об инциденте в 1:10. Расчёт огнеборцев прибыл на место происшествия через семь минут. Они сразу же принялись за дело. Пламя, охватившее капот легковушки, оказалось не так-то просто потушить. Справиться с возгоранием пожарным удалось только через пятнадцать минут. Машине серьёзно досталось – вполне вероятно, что она больше не будет ездить.
Причины происшествия сейчас выясняют специалисты. Одной из версий, которую сейчас рассматривают специалисты, является короткое замыкание. Кроме того, утверждают очевидцы, легковушка могла стать жертвой вражды между соседями дома.
Автомобильные пожары – не редкость для Приморского края. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о некоторых таких происшествиях. Так, в конце августа в Уссурийске сгорела машина местных молодожёнов. За неделю до этого подобным инцидентом отметился Русский остров. Там внезапно вспыхнул автомобиль одного из отдыхающих на пляже.