Хабаровчанки отправятся на салонный вечер к известной светской львице

Posted 9 октября 2017, 03:02
Published 9 октября 2017, 03:02
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Хабаровчанки смогут погрузиться в атмосферу салонного вечера в музейно-культурном центре «Амурский Утёс». Разговоры о «женских штучках» с профессионалами в сфере моды и искусства объединят прекрасную половину города 18 октября.
Гости мероприятия на время перенесутся в гостиную госпожи Анны Ильиничны Чистяковой, хабаровской светской львицы начала ХХ века. На «Салонном вечере» она угостит собравшихся пряным чаем, заведёт беседу об украшениях и предложит создать аксессуар своими руками.
«Этот вечер будет посвящён исключительно женщинам. Будем беседовать о моде, красоте, о том, как выглядеть всегда привлекательно и как грамотно использовать одежду и аксессуары», — сообщила экскурсовод музейно-культурного центра «Амурский Утёс» Анастасия Веретенникова.
Кроме того, участницы посмотрят, как выглядел салон модистки, и сфотографируются в «Ретро-фотопавильоне». Главным экспертом в беседах о моде выступит хабаровский дизайнер Татьяна Васильева. В конце вечера дамы смогут насладиться выступлением певицы Татьяны Сасовских, которая исполнит романсы под аккомпанемент старинного рояля.