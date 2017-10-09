Хабаровчанки отправятся на салонный вечер к известной светской львице

«Этот вечер будет посвящён исключительно женщинам. Будем беседовать о моде, красоте, о том, как выглядеть всегда привлекательно и как грамотно использовать одежду и аксессуары», — сообщила экскурсовод музейно-культурного центра «Амурский Утёс» Анастасия Веретенникова.