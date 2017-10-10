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Posted 9 октября 2017, 23:32

Published 9 октября 2017, 23:32

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Депутаты вступились за работников хабаровского автопредприятия

9 октября 2017, 23:32
Сюжет
Депутат
В краевой Закдуме считают, что проблемы ПАТП №1 не должны отразиться и на жителях города

Проблемами обанкротившегося в Хабаровске пассажирского автотранспортного предприятия занимаются на краевом уровне. В министерстве промышленности и транспорта региона обсудили дальнейшую судьбу работников ХПАТП №1.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края Юрий Матвеев. По его словам, в сложившейся ситуации особенно важно уладить вопросы выплаты заработка работникам предприятия и обеспечения общественного транспорта топливом.

«Наша задача — сделать так, чтобы коллектив не остался не у дел. Это самое главное. И чтобы люди, которые выходят на остановки, тоже не страдали. Потому что они все начинают звонить нам. Я за то, чтобы сохранить муниципальное предприятие, но окончательное решение не за мной. Если сегодня есть вопросы к коллективу, в том числе по долгам, то этот вопрос надо решать, но не на отмашку, а памятуя о том, что за этим вопросом стоит коллектив в 900 человек»,— сказал Юрий Матвеев.

По его словам, мэр и губернатор также держат ситуацию под контролем. Тем не менее, до сих пор неизвестно, будет ли в дальневосточной столице организовано новое МУП, которое возьмёт на себя функции обанкротившейся автоколонны. В необходимости такого шага не уверены даже в мэрии краевого центра.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже писало, что ХПАТП №1 признали банкротом, у предприятия арестовали счета, из-за чего оно осталось без топлива. Уведомления об увольнении должны были получить 900 сотрудников. Коммерческие перевозчики готовы были забрать маршруты, однако сделка сорвалась, и в выходные на линии всё вышли автобусы ХПАТП.

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