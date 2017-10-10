Картина дня в Хабаровском крае: зимние дороги и сельские перспективы

Грядущей зимой хабаровчане столкнутся с рядом проблем. Во-первых, на заснеженные улицы города выйдет 220 машин, что в два раза меньше оптимального количества. Во-вторых, муниципальные предприятия гложет кадровый голод, вызванный малым размером зарплаты. В-третьих, в этом году власти значительно реформировали на дорожную карту Хабаровска, чтобы позволить водителям добираться до места назначения даже при труднопроходимых условиях зимой и оградить пешеходов от травм, — дороги в камерах, барьерах на встречных полосах и многие повороты ликвидированы. Из-за последнего руководители 20 промышленных предприятий переживают, что не смогут легально добираться до своих рабочих мест.