Картина дня в Хабаровском крае: зимние дороги и сельские перспективы

Posted 10 октября 2017, 08:20
Published 10 октября 2017, 08:20
Modified 17 сентября 2022, 14:43
Updated 17 сентября 2022, 14:43
Грядущей зимой хабаровчане столкнутся с рядом проблем. Во-первых, на заснеженные улицы города выйдет 220 машин, что в два раза меньше оптимального количества. Во-вторых, муниципальные предприятия гложет кадровый голод, вызванный малым размером зарплаты. В-третьих, в этом году власти значительно реформировали на дорожную карту Хабаровска, чтобы позволить водителям добираться до места назначения даже при труднопроходимых условиях зимой и оградить пешеходов от травм, — дороги в камерах, барьерах на встречных полосах и многие повороты ликвидированы. Из-за последнего руководители 20 промышленных предприятий переживают, что не смогут легально добираться до своих рабочих мест.
Достроенным парк Гагарина хабаровчане в этом году не увидят. Проблемы с проектной документацией помешали работникам приступить к третьей очереди реконструкции объекта. По её словам, на строительство парка в этом году должны были выделить 110 миллионов рублей, из которых пришло чуть более 13.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт съездил в село Ракитное. Там он проверил, как осваиваются деньги, выделенные на ремонт дорог и благоустройство дворов. Благодаря грантам, федеральным и муниципальным программам удалось добиться нового асфальта на проблемных участках и установки новых детских площадок. У местного Дома культуры вообще получилось комплексное преобразование: там сделали площадку перед зданием, установили фонари и лавочки.
В Ракитном нашлись и проблемы, с которыми местные жители обратились к главе региона. Вячеслава Шпорта попросили помочь решить ситуацию с военным городком: администрация готова взять дома Минобороны на свой баланс, но в ведомстве почему-то тянут. Кроме того, сельской больнице нужны деньги на капитальный ремонт. Там хотят сделать свою лабораторию, чтобы не пользоваться услугами выездной.
В дальневосточной столице после выписки из роддома скончался младенец. Родители малышки считают, что в смерти их ребёнка виноваты сотрудники медицинского учреждения, которые допустили распространение инфекции. Этим фактом заинтересовались правоохранители. Они проводят проверку в роддоме и уже возбудили уголовное дело. А родители погибшей девочки намерены дойти до президента, лишь бы выяснить точные причины произошедшего.
Хабаровский «Амур» продолжает селекцию. «Тигры» по соглашению сторон расторгли контракт с чешским форвардом Мареком Квапилом, на которого возлагали большие надежды. Также клуб в обмен на денежную компенсацию забрал из Ярославля 20-летнего нападающего Данила Юртайкина. До этого он играл лишь в Высшей лиге и «молодёжке».