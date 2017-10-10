vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября 2017, 08:20

Published 10 октября 2017, 08:20

Modified 17 сентября 2022, 14:43

Updated 17 сентября 2022, 14:43

Картина дня в Хабаровском крае: зимние дороги и сельские перспективы

10 октября 2017, 08:20
Сюжет
Ремонт дорог
Самые важные события вторника — в обзоре РИА «Восток-Медиа»

Грядущей зимой хабаровчане столкнутся с рядом проблем. Во-первых, на заснеженные улицы города выйдет 220 машин, что в два раза меньше оптимального количества. Во-вторых, муниципальные предприятия гложет кадровый голод, вызванный малым размером зарплаты. В-третьих, в этом году власти значительно реформировали на дорожную карту Хабаровска, чтобы позволить водителям добираться до места назначения даже при труднопроходимых условиях зимой и оградить пешеходов от травм, — дороги в камерах, барьерах на встречных полосах и многие повороты ликвидированы. Из-за последнего руководители 20 промышленных предприятий переживают, что не смогут легально добираться до своих рабочих мест.

Достроенным парк Гагарина хабаровчане в этом году не увидят. Проблемы с проектной документацией помешали работникам приступить к третьей очереди реконструкции объекта. По её словам, на строительство парка в этом году должны были выделить 110 миллионов рублей, из которых пришло чуть более 13.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт съездил в село Ракитное. Там он проверил, как осваиваются деньги, выделенные на ремонт дорог и благоустройство дворов. Благодаря грантам, федеральным и муниципальным программам удалось добиться нового асфальта на проблемных участках и установки новых детских площадок. У местного Дома культуры вообще получилось комплексное преобразование: там сделали площадку перед зданием, установили фонари и лавочки.

В Ракитном нашлись и проблемы, с которыми местные жители обратились к главе региона. Вячеслава Шпорта попросили помочь решить ситуацию с военным городком: администрация готова взять дома Минобороны на свой баланс, но в ведомстве почему-то тянут. Кроме того, сельской больнице нужны деньги на капитальный ремонт. Там хотят сделать свою лабораторию, чтобы не пользоваться услугами выездной.

В дальневосточной столице после выписки из роддома скончался младенец. Родители малышки считают, что в смерти их ребёнка виноваты сотрудники медицинского учреждения, которые допустили распространение инфекции. Этим фактом заинтересовались правоохранители. Они проводят проверку в роддоме и уже возбудили уголовное дело. А родители погибшей девочки намерены дойти до президента, лишь бы выяснить точные причины произошедшего.

Хабаровский «Амур» продолжает селекцию. «Тигры» по соглашению сторон расторгли контракт с чешским форвардом Мареком Квапилом, на которого возлагали большие надежды. Также клуб в обмен на денежную компенсацию забрал из Ярославля 20-летнего нападающего Данила Юртайкина. До этого он играл лишь в Высшей лиге и «молодёжке».

#Полина Песляк#Снегоуборочная техника#Ремонт дорог#Дороги27#Роддом#Городская среда#Депутаты#Хабаровск#Парк имени Гагарина#Погиб младенец#Хабаровский край#Хоккей#Вячеслав Шпорт#Инфекция#ХК Амур#Новости#Общество#Уголовное дело
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика