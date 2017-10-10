Литва призывает взыскать у России компенсацию за дорогой газ в 2000-ых

Его инициировали жалобы со стороны Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Литвы, Латвии, Польши и Словакии. Они заявляли, что в 2004-2012 годах покупали газ по завышенной цене, но не могли поступить иначе, поскольку «Газпром» был монополистом на рынке. Через несколько лет эти страны решили бороться за получение от «Газпрома» денежной компенсации.