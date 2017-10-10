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Posted 10 октября 2017, 13:39

Published 10 октября 2017, 13:39

Modified 1 сентября 2022, 07:28

Updated 1 сентября 2022, 07:28

Литва призывает взыскать у России компенсацию за дорогой газ в 2000-ых

10 октября 2017, 13:39
Президент Литвы Даля Грибаускайте призывает Еврокомиссию требовать у «Газпрома» компенсацию за высокие тарифы на газ в начале века.

Как пишет портал utro.ru, Литва надеется, что Еврокомиссия добьется от российского монополиста компенсации финансового ущерба.

Речь идет о странах, которые ранее были вынуждены покупать газ по завышенным ценам.

Такую позицию Грибаускайте внушала еврокомиссару по конкуренции Маргрете Вестагер в ходе встречи во вторник, 10 октября.

Напомним, что антимонопольное дело было открыто Еврокомиссией в 2015-м году.

Его инициировали жалобы со стороны Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Литвы, Латвии, Польши и Словакии. Они заявляли, что в 2004-2012 годах покупали газ по завышенной цене, но не могли поступить иначе, поскольку «Газпром» был монополистом на рынке. Через несколько лет эти страны решили бороться за получение от «Газпрома» денежной компенсации.

#Новости#Экономика#Россия
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