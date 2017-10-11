Из хабаровских автобусов убрали аудиорекламу из-за недовольства жителей

По закону, рекламу запрещено распространять с использованием транспортных средств. Однако в автобусах «Пяти звёзд» «крутили» информацию о других услугах самой группы компаний: это частные перевозки, гостиничный сервис и сфера общепита. По словам заместителя директора «Пяти звёзд» Ивана Новикова, руководство не до конца согласно с тем, что это реклама.