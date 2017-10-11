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Posted 11 октября 2017, 13:30

Published 11 октября 2017, 13:30

Modified 17 августа 2022, 09:09

Updated 17 августа 2022, 09:09

На улицы Тюмени вернулось неформальное антитакси «Грачи»

11 октября 2017, 13:30
После годичного перерыва на улицы Тюмени вернулось «Неформальное антитакси «Грачи».

Как пишет портал utro.ru, в качестве оплаты за перевозку организаторы сервиса берут не только деньги.

Также к оплате принимают улыбки, вкусную еду или номер телефона. Единственным условием является то, что о неденежных формах оплаты нужно сообщить диспетчеру заранее.

Антитакси придумала и запустила тюменская группа «Грачи» соцсети «ВКонтакте». Теперь водители, которым нравится кататься вечером по городу просто так, могут довезти горожан с работы домой.

Антитакси начало свою работу в Тюмени с 2013-го года. Ежегодно к проекту присоединяется все больше жителей. Осенью прошлого года организаторы проекта сообщили о его закрытии. А сегодня работа такси снова возобновлена.

#Новости#Общество#Россия
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