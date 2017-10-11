На улицы Тюмени вернулось неформальное антитакси «Грачи»

Posted 11 октября 2017, 13:30
Published 11 октября 2017, 13:30
Modified 17 августа 2022, 09:09
Updated 17 августа 2022, 09:09
Как пишет портал utro.ru, в качестве оплаты за перевозку организаторы сервиса берут не только деньги.
Также к оплате принимают улыбки, вкусную еду или номер телефона. Единственным условием является то, что о неденежных формах оплаты нужно сообщить диспетчеру заранее.
Антитакси придумала и запустила тюменская группа «Грачи» соцсети «ВКонтакте». Теперь водители, которым нравится кататься вечером по городу просто так, могут довезти горожан с работы домой.
Антитакси начало свою работу в Тюмени с 2013-го года. Ежегодно к проекту присоединяется все больше жителей. Осенью прошлого года организаторы проекта сообщили о его закрытии. А сегодня работа такси снова возобновлена.