Крупнейшая региональная выставка «Печатный Двор» стала юбилейной

Posted 12 октября 2017, 01:31
Published 12 октября 2017, 01:31
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Во Владивостоке завершилась XX Дальневосточная выставка-ярмарка «Печатный Двор», которая в очередной раз собрала на одной площадке авторов, издателей, представителей полиграфической промышленности, хранителей частных книжных коллекций и заядлых книголюбов. За 20 лет своего существования это региональное событие стало не просто выставкой книг, а главным местом встречи для профессионального общения отечественных и зарубежных представителей книжной отрасли, сообщает РИА «Восток-Медиа».
«Печатный двор» является одной из старейших действующих выставок в регионе. В 1997 году выставку предложила, а затем и учредила администрация Приморской краевой публичной библиотекой имени А. М. Горького. Главная цель, которую изначально преследовали организаторы – поддержать приморских книгоиздателей.
Первый год своего существования выставка носила статус краевой и проводилась на площадке библиотеки Горького. Тогда в событии отметились около 30 авторов и издательств.
С 1998 года «Печатный Двор» получил статус дальневосточной выставки, после чего увеличилось не только количество участников, но и масштаб мероприятия. Последние несколько лет событие проводится в Научной библиотеке Дальневосточного федерального университета. В 2017 году юбилейный «Печатный Двор» собрал 76 участников с Дальнего Востока, а также других регионов страны и мира в рамках государственной программы «Развитие культуры Приморского края» на 2013 - 2020 годы.
За все годы на выставке побывали 400 издательских полиграфических книготорговых компаний Магадана, Сахалинской области, Камчатского, Хабаровского, Приморского и Забайкальского краёв, Республики Саха (Якутия), а также библиотек со всего Дальневосточного федерального округа. В разные годы в выставке участвовали члены Ассоциации книгоиздателей России. Помимо прочего «Печатный Двор» посещают представители книгоиздательской промышленности из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Одним из таких участников выставки является Хэйлунцзянская издательская корпорация – одно из крупнейших издательств Китайской народной республики. Стоит отметить, что ежегодно выставка-ярмарка демонстрирует свыше 10 тысяч книг.
Как отметила исполнительный директор Дальневосточной выставки-ярмарки, заведующая информационного центра «Приморская книга» Наталья Кузьмина, «Печатный Двор» носит в себе не только характер выставки, но и является местом для профессионального общения.
«Это событие является не просто демонстрацией книг. Главное, что ценят сами участники и гости «Печатного Двора» это возможность посетить мастер-классы, семинары, конференции по вопросам книжной отрасли и многое другое. К тому же, выставку можно назвать неким праздником книги, для краевой столицы, потому что все кто особенно любит книгу о нашем регионе всегда найдёт её здесь», - рассказала организатор.
Также «Печатный Двор» включает в себя несколько крупных конкурсов, в которых принимают участие от 350 до 500 книг, изданий и проектов. В этом году в одном из главных конкурсов выставки «Лучшая книга года» гран-при завоевало Приморское издательство «Русский остров», которое представило электронное издание в шести томах «Пути великих свершений».
Стоит отметить, что с 2015 года в рамках выставки проходит конкурс «Премия имени Матвеевых», который учреждён краевой публичной библиотекой имени Горького и Азиатско-Тихоокеанской ассоциацией преподавателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ) при поддержке Фонда «Русский мир». «Именной» премия стала неслучайно – таким образом учредители почтили память приморского издателя, поэта, журналиста, общественного деятеля Николая Петровича Матвеева, потомки которого также внесли весомый вклад в развитие литературы, истории, журналистики, библиографии Дальнего Востока и ближнего зарубежья.
Как отметил директор Дальневосточного филиала фонда «Русский мир» Александр Зубрицкий, премия важна не только для российских писателей, но и для авторов из АТР.
«Конкурс «Премия имени Матвеевых» это важнейшее мероприятие не только на Дальнем Востоке, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Идея о создании такого конкурса возникла на одной из выставок «Печатный Двор». Премия вручается не только отечественным писателям и литературоведам, но и зарубежным авторам, которые пишут о нашей стране. Стоит отметить, что фонд «Русский мир» с удовольствием поддерживает не только конкурс, но и саму выставку, поскольку она является выдающейся во всей России», - рассказал Александр Зубрицкий.
В этом году в номинациях премии участвовали 27 соискателей из различных регионов Дальнего Востока и стран АТР. При выборе победителей жюри конкурса уделяло особое внимание издательским проектам, отражающим историю дальневосточной эмиграции.
Один из таких трудов представила владивостокская библиотека имени И.У. Басаргина, которая стала победителем в номинации «Лучший просветительский проект библиотеки».
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что преамбулой выставки «Печатный Двор» в этом году станет «Литературная гостиная», которая соберёт начинающих приморских поэтов и писателей. Авторы встретятся в научной библиотеке ДВФУ, чтобы обменяться опытом сотрудничества с издательствами, поговорить о разнообразии творческих методов и устроить автограф-сессию для читателей.