Крупнейшая региональная выставка «Печатный Двор» стала юбилейной

«Конкурс «Премия имени Матвеевых» это важнейшее мероприятие не только на Дальнем Востоке, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Идея о создании такого конкурса возникла на одной из выставок «Печатный Двор». Премия вручается не только отечественным писателям и литературоведам, но и зарубежным авторам, которые пишут о нашей стране. Стоит отметить, что фонд «Русский мир» с удовольствием поддерживает не только конкурс, но и саму выставку, поскольку она является выдающейся во всей России», - рассказал Александр Зубрицкий.