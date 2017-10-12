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Posted 12 октября 2017, 13:36

Published 12 октября 2017, 13:36

Modified 1 сентября 2022, 03:42

Updated 1 сентября 2022, 03:42

Опрос: жителей России выход из отпуска вгоняет в депрессию

12 октября 2017, 13:36
После отпуска почти половина жителей России впадает в депрессивное состояние.

Как передает портал utro.ru, такие результаты были получены по результатам опроса, проведенного по заказу туристического метапоиска Momondo.

Причем самой неустойчивой категорией оказались молодые люди в возрасте от 23 до 35 лет. Около 53% из них одолевает тоска по времени, когда они находились в отпуске.

Граждане старшего поколения, от 56 до 65 лет, часто возвращаются к воспоминаниям о поездке только в 32% случаев.

Что касается гендерных различий, женщины чаще испытывают грусть, чем мужчины. В общей массе, хандра после отпуска затрагивает 48% россиян. Многие из них знают о своей проблеме и специально возвращаются с отдыха домой раньше дня на два, чтобы психологически подготовиться к работе.

#Новости#Общество#Россия
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