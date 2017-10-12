Опрос: жителей России выход из отпуска вгоняет в депрессию

Posted 12 октября 2017, 13:36
Published 12 октября 2017, 13:36
Modified 1 сентября 2022, 03:42
Updated 1 сентября 2022, 03:42
Как передает портал utro.ru, такие результаты были получены по результатам опроса, проведенного по заказу туристического метапоиска Momondo.
Причем самой неустойчивой категорией оказались молодые люди в возрасте от 23 до 35 лет. Около 53% из них одолевает тоска по времени, когда они находились в отпуске.
Граждане старшего поколения, от 56 до 65 лет, часто возвращаются к воспоминаниям о поездке только в 32% случаев.
Что касается гендерных различий, женщины чаще испытывают грусть, чем мужчины. В общей массе, хандра после отпуска затрагивает 48% россиян. Многие из них знают о своей проблеме и специально возвращаются с отдыха домой раньше дня на два, чтобы психологически подготовиться к работе.