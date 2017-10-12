Опрос: жителей России выход из отпуска вгоняет в депрессию

Что касается гендерных различий, женщины чаще испытывают грусть, чем мужчины. В общей массе, хандра после отпуска затрагивает 48% россиян. Многие из них знают о своей проблеме и специально возвращаются с отдыха домой раньше дня на два, чтобы психологически подготовиться к работе.