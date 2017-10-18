Россия и Индия расширяют сотрудничество на уровне парламентов

Posted 18 октября 2017, 14:43
Published 18 октября 2017, 14:43
Modified 1 сентября 2022, 07:31
Updated 1 сентября 2022, 07:31
Как сообщает издание Dni.ru, подобное предложение прозвучало на полях ассамблеи Межпарламентского Союза в Санкт-Петербурге.
Володин с удовольствием принял предложение Махаджана посетить Дели, в ответ предложив провести заседание межпарламентской комиссии на территории Индии. Спикер Народной палаты согласился и отметил, что подобные контакты стимулируют взаимодействие не только в области политики, но и в сфере экономики и бизнеса.
О сроках визита пока ничего неизвестно, они будут уточнены позже. В Государственной думе России уже начали подготовку к проведению заседания.