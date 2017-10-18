vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября 2017, 14:43

Published 18 октября 2017, 14:43

Modified 1 сентября 2022, 07:31

Updated 1 сентября 2022, 07:31

Россия и Индия расширяют сотрудничество на уровне парламентов

18 октября 2017, 14:43
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил спикеру Народной палаты Индии Сумитре Махаджан провести в Дели совместное заседание российско-индийской межпарламентской комиссии.

Как сообщает издание Dni.ru, подобное предложение прозвучало на полях ассамблеи Межпарламентского Союза в Санкт-Петербурге.

Володин с удовольствием принял предложение Махаджана посетить Дели, в ответ предложив провести заседание межпарламентской комиссии на территории Индии. Спикер Народной палаты согласился и отметил, что подобные контакты стимулируют взаимодействие не только в области политики, но и в сфере экономики и бизнеса.

О сроках визита пока ничего неизвестно, они будут уточнены позже. В Государственной думе России уже начали подготовку к проведению заседания.

#Новости#Россия#Власть
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика