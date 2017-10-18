Россия и Индия расширяют сотрудничество на уровне парламентов

Володин с удовольствием принял предложение Махаджана посетить Дели, в ответ предложив провести заседание межпарламентской комиссии на территории Индии. Спикер Народной палаты согласился и отметил, что подобные контакты стимулируют взаимодействие не только в области политики, но и в сфере экономики и бизнеса.