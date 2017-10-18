В России могут ввести проверку возраста при посещении кинотеатра

Posted 18 октября 2017, 15:48
Published 18 октября 2017, 15:48
Modified 1 сентября 2022, 07:31
Updated 1 сентября 2022, 07:31
Инициатива Минкультуры РФ направлена на пресечение фактов посещения детьми мероприятий «для взрослых». В настоящее время далеко не все театры и кинотеатры проверяют паспорта посетителей, чтобы удостовериться в их совершеннолетии. Во всяком случае, в России пока нет закона, который бы обязывал кассиров и билетеров проверять документы, подтверждающие возраст. Об этом пишет megatyumen.ru.
Остается неизвестным, должны ли будут все предъявлять документы или только те лица, которые выглядят несовершеннолетними.