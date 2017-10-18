В России могут ввести проверку возраста при посещении кинотеатра

Инициатива Минкультуры РФ направлена на пресечение фактов посещения детьми мероприятий «для взрослых». В настоящее время далеко не все театры и кинотеатры проверяют паспорта посетителей, чтобы удостовериться в их совершеннолетии. Во всяком случае, в России пока нет закона, который бы обязывал кассиров и билетеров проверять документы, подтверждающие возраст. Об этом пишет megatyumen.ru.