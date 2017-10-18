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Posted 18 октября 2017, 15:48

Published 18 октября 2017, 15:48

Modified 1 сентября 2022, 07:31

Updated 1 сентября 2022, 07:31

В России могут ввести проверку возраста при посещении кинотеатра

18 октября 2017, 15:48
Министерство культуры РФ предложило проверять паспорта при входе в театры и кинотеатры, чтобы не допустить детей на спектакли и фильмы с ограничением «18+».

Инициатива Минкультуры РФ направлена на пресечение фактов посещения детьми мероприятий «для взрослых». В настоящее время далеко не все театры и кинотеатры проверяют паспорта посетителей, чтобы удостовериться в их совершеннолетии. Во всяком случае, в России пока нет закона, который бы обязывал кассиров и билетеров проверять документы, подтверждающие возраст. Об этом пишет megatyumen.ru.

Остается неизвестным, должны ли будут все предъявлять документы или только те лица, которые выглядят несовершеннолетними.

#Новости#Общество#Россия
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