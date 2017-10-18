В Тюмени ястреба со сломанным крылом доставили в орнитологический центр

Posted 18 октября 2017, 15:45
Published 18 октября 2017, 15:45
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
Дачники обнаружили в теплице ястреба, который залетел в парник и не смог вылететь обратно. Люди передали птицу в Институт биологии ТюмГУ, сотрудники которого осмотрели пернатого хищника и сделали рентген крыла. Выяснилось, что у ястреба закрытый перелом локтевой кости, вследствие чего птица не могла охотиться и оказалась истощена. Об этом пишет megatyumen.ru.
Орнитолог Мария Лупинос рассказала, что птицу в течение 12 дней кормили курицей и мышами, чтобы она набралась сил. Ястреба попытались пристроить в клетку к соколятникам, но те не приняли больную птицу другого вида. Тогда ястреб был доставлен в центр реабилитации хищных птиц «Холзан», сотрудники которого не только разводят редких хищников, но и выхаживают их.
В центре созданы условия, максимально приближенные к естественным. В вольерах живут полярные совы, балобаны, беркуты, орланы-белохвосты и так далее.