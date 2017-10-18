В Тюмени ястреба со сломанным крылом доставили в орнитологический центр

Орнитолог Мария Лупинос рассказала, что птицу в течение 12 дней кормили курицей и мышами, чтобы она набралась сил. Ястреба попытались пристроить в клетку к соколятникам, но те не приняли больную птицу другого вида. Тогда ястреб был доставлен в центр реабилитации хищных птиц «Холзан», сотрудники которого не только разводят редких хищников, но и выхаживают их.