Аэрофлот перевозит снаряжение серфингистов и дайверов бесплатно

Снаряжение для серфинга может включать доску для серфинга и комплект плавников к ней, крепление, гидрокостюм, специальную обувь, а также прочие аксессуары общим весом не более 5 кг. Дайверы могут перевезти компенсатор плавучести, гидрокостюм, шлем, перчатки, боты или ласты и дополнительные принадлежности, общий вес которых не должен превышать 5 кг. С полным списком оборудования, разрешенного к перевозке в составе комплекта, пассажиры могут ознакомиться на страничке акции.