Хабаровские лётчики получили новые «сушки»

Posted 19 октября 2017, 00:51
Published 19 октября 2017, 00:51
Modified 14 декабря 2023, 16:09
Updated 14 декабря 2023, 16:09
Бомбардировочная авиачасть армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в Хабаровском крае получила партию новых многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34. Их лётчики получили новую технику на заводе-изготовителе, расположенном в Новосибирске. Они совершили перелёт в пункт постоянной дислокации, преодолев больше четырёх тысяч километров. Объём партии не уточняется.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, во время перелёта экипажи сделали посадку на одном из аэродромов в Забайкальском крае. Помимо этого, лётчики отработали задачи по полётам в паре и в составе авиационного звена. В ближайшее время новую технику задействуют в лётно-тактических учениях.
По информации пресс-службы компании «Сухой», партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 передали министерству обороны России в рамках выполнения гособоронзаказа 2017 года.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что первые партии новых самолётов Су-34 поступила в регион в мае и в ноябре прошлого года. Истребители созданы для поражения наземных и водных объектов противника, могут уничтожать воздушные цели при любых метеорологических условиях и в любое время суток.