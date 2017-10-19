Хабаровские лётчики получили новые «сушки»

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, во время перелёта экипажи сделали посадку на одном из аэродромов в Забайкальском крае. Помимо этого, лётчики отработали задачи по полётам в паре и в составе авиационного звена. В ближайшее время новую технику задействуют в лётно-тактических учениях.