Стадное чувство: браконьеры оставляют без рыбы Хабаровский край

«Как только начинается путина — всё внимание к реке такое: выловить любой ценой, в том числе и браконьерскими способами. А мы не имеем права позволить уничтожить стадо, остановить ежегодное воспроизводство. Нерестилища и рыборазводные заводы — святое дело. Рыба не ищет каждый год новые места для нереста, а идёт туда, где была мальком. И чтобы иметь достаточный объём, необходимо обеспечить, чтобы эти участки рек были особо охраняемые и для браконьеров абсолютно недоступные. Когда начинается ход, мы обязаны обеспечить проходимость. В этом году 28 августа стартовала путина, рыба пошла хорошо. Но лиман встретил её сетями и рыбаками, она была поймана. Если бы в начале лосося пропустили — два, три дня — мы бы сохранили стадо»Юрий Матвеев, первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края