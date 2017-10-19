Стадное чувство: браконьеры оставляют без рыбы Хабаровский край

Posted 19 октября 2017, 04:22
Published 19 октября 2017, 04:22
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
В Хабаровском крае не утихают споры вокруг ситуации, сложившейся в сфере добычи рыбы в Амуре и его притоках: происходящим недовольны, кажется, все, кто к этому так или иначе причастен. Информация о снижении объёмов вылова и отсутствии «доступной» продукции на прилавках контрастирует с данными о росте числа выявленных в ходе осенней путины преступлений. На последние события реагирует и легальный, и теневой рынок — в обоих случаях «крайним» оказывается потребитель, вынужденный либо подстраиваться под дефицит, либо платить больше. Власти винят в произошедшем естественные причины и браконьеров, но и деятельность промышленных предприятий вызывает вопросы. Среди населения приобретает популярность мнение, что «варяги с Запада» вознамерились вычерпать главную дальневосточную реку до самого дна.
Народный бунт
О провале путины 2017 года в Хабаровском крае начали активно говорить на исходе лета: обеспокоенность населения была вызвана отсутствием в магазинах рыбы от местных производителей, а также роликами в интернете, демонстрирующие варварские методы, которыми на Амуре действуют и браконьеры, и промысловики. Говорили о полной блокаде Амурского лимана, о том, что лососёвым не оставляют шансов добраться до нерестилищ и оставить потомство.
«Ситуация в этом году складывается не такая, как в прошлом и позапрошлом годах. По летним лососям в этом году ситуация сложная, но мы её прошли. Сейчас идёт осенняя путина по реке Амур. Понятное дело, что к нему сейчас большое внимание, поскольку большое количество людей живёт на Амуре, занимается промыслом, в том числе и традиционным, любительским и спортивным рыболовством. Однако у нас край большой — есть и Охотское побережье, где у нас ситуация благоприятная»председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов региона Кирилл Фирсов
По данным краевых властей, результаты летней путины не достигли и половины прошлогодних, однако население призвали не паниковать раньше времени — на осенний вылов возлагалось гораздо больше надежд.
Шло время, регион полнился слухами — и хотя в какой-то момент стало известно, что набравшие популярность видеоролики не отражают существующего положения вещей, соответствующий настрой был создан. В середине октября в дальневосточной столице прошёл митинг, участники которого заявили о недопустимости браконьерского лова и варварских методов, которыми пользуются легальные рыбодобывающие предприятия на реках региона.
«Нам нужен здоровый Амур. Нам нужны здоровые дети. Нам нужна здоровая пища. Браконьерство на Амуре и его притоках было и раньше, но такого, как в этом году, мы не видели никогда. Мы собрались, чтобы высказать свои самые негативные взгляды на эту ситуацию, а по итогам митинга подготовим обращение к краевым властям. Нам нужна не только «доступная рыба» — она нам нужна постоянно»председатель регионального отделения экологической партии «Зелёных» Виктор Сайков
Собравшиеся выражали крайнюю степень обеспокоенности ситуацией: по их мнению, крупные предприятия, зарегистрированные в других регионах, получают «огромные» квоты на вылов рыбы лососевых пород, которую и вывозят за пределы края. Припомнили руководству страны и края московские цены — на митинге не раз звучало утверждение о том, что дальневосточная рыба в столице стоит дешевле, чем в регионе её добычи. Звучали и требования о выплате жителям «компенсаций» за пойманные биоресурсы. А представители КМНС заявили, что им не удалось в этом году создать разрешённый запас лосося в 50 килограммов — рыба попросту не дошла до тех участков, на которых происходит традиционный лов.
«В этом году на реках стояло 20 общественных постов, поймали более сотни людей, которые занимались браконьерством. А где наказание?»председатель регионального отделения экологической партии «Зелёных» Виктор Сайков
Рыба на нерест идёт
Вице-спикер Законодательной Думы Хабаровского края Юрий Матвеев уверен, что реки региона нельзя превращать в одно большое коммерческое предприятие. Депутат постоянно напоминает о том, что природа не безгранична — и Амур с притоками исключением не является.
«Как только начинается путина — всё внимание к реке такое: выловить любой ценой, в том числе и браконьерскими способами. А мы не имеем права позволить уничтожить стадо, остановить ежегодное воспроизводство. Нерестилища и рыборазводные заводы — святое дело. Рыба не ищет каждый год новые места для нереста, а идёт туда, где была мальком. И чтобы иметь достаточный объём, необходимо обеспечить, чтобы эти участки рек были особо охраняемые и для браконьеров абсолютно недоступные. Когда начинается ход, мы обязаны обеспечить проходимость. В этом году 28 августа стартовала путина, рыба пошла хорошо. Но лиман встретил её сетями и рыбаками, она была поймана. Если бы в начале лосося пропустили — два, три дня — мы бы сохранили стадо»Юрий Матвеев, первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края
По его словам, технические возможности для того, чтобы поднять уровень охраны рек, есть — от квадрокоптеров до скоростных катеров. При этом необходимо жёстко ограничить деятельность браконьеров, исключить понятие «крышевания». Территориальное управление рыбоохраны должно играть в этом главную роль, но и общественность, и местные власти обязаны также принимать участие.
«Браконьер готовится к путине так же основательно, как рыбопромышленные предприятия. Готовит лодки, закупает сети — и это всё на глазах у людей, не ночью в подвале, а у себя во дворе или на берегу. Тут все должны понимать, что безразличное отношение приведёт к тому, что у разбитого корыта останутся и промысловики. И представители коренных малочисленных народов, у которых есть нормативы на вылов, и остальное население. По берегам Амура все только и занимаются этой рыбой: поймал, продал, есть деньги. Природа этого не выдержит»Юрий Матвеев, первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края
Численность КМНС в Хабаровском крае превышает 20 тысяч человек. Каждому из них государство выделяет квоту на 50 килограммов рыбы, причём передача этой лицензии не допускается. Среди них есть старики, младенцы, инвалиды, беременные женщины, которые сами в лодку не сядут и рыбу не выловят — этим пользуются браконьеры, которые охотно вызываются помочь. Инспекторы их ловят, но часто отпускают, когда владелец квоты подтверждает, что сам обратился к «знакомым» за содействием. При этом вылавливается гораздо больше, чем положенные 50 килограммов — хотя аборигену достаётся точно по нормативу. Остальное уходит «себе и на продажу».
«Нужно менять законы. Все нерестилища известны — давайте на время путины по этим рекам закроем движение лодок. Любое судно, которое появилось в это время в Амгуни, в Дауре, в других речках, будет видно. Браконьеров в сотни и тысячи раз меньше, чем нормальных людей. Но уступками мы усугубляем ситуацию, ведь изъятое — это только верхушка айсберга, а о каких объёмах речь идёт на самом деле, мы даже не знаем» Юрий Матвеев, первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края
Браконьеры XXI века
За операцию «Путина» в Хабаровском крае несёт ответственность начальник отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска регионального управления МВД России Пётр Складнёв. Полицейский отмечает, что динамика выявленных на реках преступлений растёт с 2015 года: годовой «урожай» уголовных дел доходит до 130-140. При этом количество крупных изъятий уменьшается — правоохранители полагают, что в этой сфере они начали чаще пресекать деятельность браконьеров на старте. Рекорд в этом году держит район имени Полины Осипенко, где разом «накрыли» более полутора тонн незаконно выловленных лососевых.
«Своё присутствие на реках мы наращиваем, тактика и методика проведения операций меняется в лучшую сторону, развиваем взаимодействие с рыбопромышленниками. Улучшается и техническая оснащённость. Но устойчивые группы браконьеров, которые ежегодно занимаются незаконной добычей рыбы, тоже располагают всем необходимым. У них есть спутниковые телефоны, радиостанции, осведомители, которые подсказывают, в каком районе работают сотрудники полиции или рыбоохраны. Транспортные средства тоже на хорошем уровне — катера с высокоскоростными моторами»Пётр Складнёв, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска управления МВД России по Хабаровскому краю
Там, где рыбы много, с большими объёмами незаконного вылова справляются группамив несколько человек. Но в регионе действуют и организованные группы в десять и больше браконьеров, на нескольких катерах. Их деятельность растянута по всей акватории реки Амур, а осенью сюда прибавляется ещё и Амгунь — в этом году полиция сделала акцент именно на эту речку, где, по словам правоохранителей, почти полностью отсутствует рыбоохрана.
В ведомстве уверены, что браконьерство отражается на популяции рыбы в хабаровских реках — хотя не отрицают и других, в том числе и естественных причин. Изъятые у задержанных рыбаков биоресурсы уничтожают в обязательном порядке — чаще всего на месте преступления, после предварительного осмотра специалиста-ихтиолога. Рыбу режут на куски и сжигают, та же участь постигает и икру. На неё теневые добытчики лососевых главным образом и нацеливаются, оставляя на берегах горы выпотрошенных рыбин. Упакованную и засоленную икру вывозят — её уже ждут на рынках сбыта, причём они отнюдь не ограничиваются границами региона.
Преступление и наказание
Чтобы привлечь браконьера к уголовной ответственности, необходимо доказать, что рыба была выловлена незаконно, в определённом месте и в определённое время. У нарушителей изымают всё: добытые ресурсы, орудия лова, катера — вплоть до комбинезонов, на которых можно найти улики и пополнить доказательную базу.
Ответственность за эти преступления предусмотрена достаточно суровая. Нелегально добытая кета «тянет» на лишение свободы сроком до трёх лет со штрафом до одного миллиона рублей. Запрещённые к обороту осетровые гарантируют браконьеру более суровое наказание — до семи лет колонии.
При этом Пётр Складнёв уточнил, что процент «рыбных» дел, заканчивающихся реальными сроками, минимален. Браконьеры чаще всего ещё на предварительном этапе следствия раскаиваются, дают признательные показания и возмещают ущерб государству. Итогом разбирательства обычно становится штраф — если, конечно, речь не идёт о рецидивистах, выходящих на реки с уже действующими условными наказаниями.
Впрочем, кнут в данном случае — не самое действенное средство, уверен депутат Юрий Матвеев. По его словам, чаще всего ловят тех, кто дебютирует в браконьерстве — а самым отъявленным удаётся избежать ответственности.
«Тех, кто добывает икру тоннами, в промышленных масштабах, необходимо наказывать сурово, ведь они наносят самый ощутимый ущерб. Каждый год начинается с бесед с общественностью — вы же знаете тех, кто у вас этим занимается. Давайте лишим его возможности браконьерствовать. Эта работа в последнее время оживилась. Но преступников осталось очень много, и их нужно выводить из активной жизни: теневые объёмы по-прежнему велики. Если бы не было браконьеров, рыбы хватило бы на всех»Юрий Матвеев, первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края
Промышленники не без греха
Деятельность легальных промысловых предприятий на реках Хабаровского края тоже вызывает много претензий, в том числе и у правоохранителей. Полицейские намерены в следующем году уделить этому сектору особенное внимание.
«Есть определённые опасения, которые возникли, когда мы более близко ознакомились с этим процессом. И в следующем году будет дана процессуальная оценка не только деятельности физических лиц. В этом сезоне мы выявили много нарушений в работе предприятий на Нижнем Амуре, в Комсомольском и Амурском районах. В их хозяйственной деятельности необходимо навести порядок. Фактически мы не видим реального количества выловленной рыбы, зато наблюдаем нарушения ведения промысловых журналов. Переработка, хранение, соблюдение санитарных норм тоже станут поводом для проверок»Пётр Складнёв, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска управления МВД России по Хабаровскому краю
В краевом парламенте считают, что у субъектов Федерации в этой сфере должно быть гораздо больше полномочий: из Москвы не видно, каков истинный предел у дальневосточных рек. Именно поэтому происходит уплотнение промысловых участков, в то время как наука сигнализирует о необходимости дать природе передышку и сократить добычу.
«Приезжает промысловик, ставит невод с рыбосборником, у которого высокая посадка. А сверху ещё и рыбачит сплавной сетью. Квоты нужно распределять так, чтобы он ловил одним видом снастей. Чтобы у рыбы была возможность и ловиться, и проходить дальше. Нам выгодно, чтобы предприятия именно здесь осуществляли переработку — иначе налоги в каком-то смысле исчезают. Этот год наглядно показал, над чем нам нужно работать. Амур не бездонный»Юрий Матвеев, первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края