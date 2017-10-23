Убийце басиста группы «Любэ» вынесли приговор

Posted 23 октября 2017, 13:13
Published 23 октября 2017, 13:13
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как сообщает издание Utro.ru, мужчину приговорили к одному году и девяти месяцам ограничения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью. Также ему необходимо выплатить штраф в сумму 700 тысяч рублей. Из назначенного срока ему осталось отбыть лишь один месяц, так как суд учел время проведения следствия, в процессе которого обвиненный находился под стражей.
Конфликт между осужденным мужчиной и Павлом Усановым произошел в апреле прошлого года в баре села Озерецкое Дмитровского района. Музыкант вместе со своими друзьями в шутку изображал драку и случайно задел сидевшего поблизости посетителя. Вспыхнувший конфликт закончился дракой, в результате которой осужденный ударил Усанова кулаком по голове. Артист упал на пол и потерял сознание, а через две недели скончался в реанимации.