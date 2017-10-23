Убийце басиста группы «Любэ» вынесли приговор

Как сообщает издание Utro.ru, мужчину приговорили к одному году и девяти месяцам ограничения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью. Также ему необходимо выплатить штраф в сумму 700 тысяч рублей. Из назначенного срока ему осталось отбыть лишь один месяц, так как суд учел время проведения следствия, в процессе которого обвиненный находился под стражей.