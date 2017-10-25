Талисманами чемпионата мира по бенди в Хабаровске станут медведь и тигр

Posted 25 октября 2017, 00:44
Published 25 октября 2017, 00:44
Modified 17 сентября 2022, 14:43
Updated 17 сентября 2022, 14:43
В дальневосточной столице идёт активная подготовка к чемпионату мира по хоккею с мячом, который пройдёт с 29 января по 4 февраля 2018 года в арене «Ерофей». Уже утверждён брендбук состязаний, предложены и талисманы — ими вновь станут медведь и тигр. Имена для них, как и в прошлый раз, будут выбирать жители региона, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».
Изображение талисманов будут использовать в наружной рекламе, печатной продукции, на фирменных автобусах, сувенирной продукции, для которой уже разработали больше 40 наименований.
Появятся и новые ростовые куклы. Они будут отличаться от символов прошлого чемпионата — Тоши и Ероши: талисманы будут более агрессивными, их сделают в одной цветовой гамме брендбука, чтобы они не выделялись на общем фоне, а гармонировали с остальным оформлением чемпионата.
«Мы решили в этом смысле устроить революцию. Осторожно к этому подошли, но, проверив на ряде рабочих групп и на фокус-группе, в которой были и дети, пришли к выводу, что наше решение правильное. На Олимпиаде-80 в Москве был создан прототип маскота — мультяшная игрушка. Это постоянно клонировалось, но мы пришли к выводу, что пора что-то менять, потому что дети сегодня более охотно играют с Биониклами и Спайдерменами», — рассказала директор продюсерской компании «Профи» Алла Джан-Ша.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, который является председателем организационного комитета по подготовке к чемпионату, попросил организаторов отнести игрушки в детские сады, общеобразовательные и спортивные школы, чтобы их оценили дети. Если маскоты им понравятся, их утвердят для состязания.
Агентство писало, что участниками чемпионата мира станут восемь сборных. Все они прилетят в Хабаровск одним бортом из Москвы. От продажи билетов, которая стартует 1 декабря, организаторы планируют заработать больше 20 миллионов рублей. Бесплатно на игры смогут попасть воспитанники детских домов и спортивных школ, а также люди с ограниченными возможностями здоровья, для которых арену «Ерофей» сделают ещё удобнее.