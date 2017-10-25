Талисманами чемпионата мира по бенди в Хабаровске станут медведь и тигр

«Мы решили в этом смысле устроить революцию. Осторожно к этому подошли, но, проверив на ряде рабочих групп и на фокус-группе, в которой были и дети, пришли к выводу, что наше решение правильное. На Олимпиаде-80 в Москве был создан прототип маскота — мультяшная игрушка. Это постоянно клонировалось, но мы пришли к выводу, что пора что-то менять, потому что дети сегодня более охотно играют с Биониклами и Спайдерменами», — рассказала директор продюсерской компании «Профи» Алла Джан-Ша.