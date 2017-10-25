Традиционным общинам Хабаровского края создадут условия для рыбной ловли

«Рыба — это золото нашего края. И подходить к этому вопросу нужно именно с этой точки зрения. А у нас получается совсем другая картина. Доходы от добычи уходят за пределы региона — а дайте тому же Ульчскому району хотя бы десять процентов от этих сумм, они бы, как говорится, в парче ходили. Этой рыбы здесь нет», — отметил депутат.