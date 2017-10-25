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Posted 25 октября 2017, 06:42

Published 25 октября 2017, 06:42

Modified 1 сентября 2022, 02:55

Updated 1 сентября 2022, 02:55

Традиционным общинам Хабаровского края создадут условия для рыбной ловли

25 октября 2017, 06:42
Сюжет
Восток-Медиа FISH
По мнению депутатов, КМНС способны накормить биоресурсами весь регион

Представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающие в Хабаровском крае, способны обеспечить рыбой из Амура всё население региона. Об этом в ходе «круглого стола», посвящённого перспективам развития рыбохозяйственного комплекса, заявил депутат Законодательной Думы Вячеслав Фургал: он уверен, что для налаживания этого процесса нужно только лишь создать условия.

«Власти сегодня работают эффективно, сегодня мы создали предложения — и если их внесут в правила рыболовства, это уже будет победа. Я хотел бы акцентировать внимание на традиционных общинах Хабаровского края. Они сегодня имеют право заниматься предпринимательской деятельностью, имеют возможность реализовывать продукцию для обеспечения традиционного образа жизни. Заявляю со всей ответственностью — общины в состоянии обеспечить доступной рыбой жителей Хабаровского края», — подчеркнул депутат.

По его мнению, для этого властям региона нужно обеспечить условия: создать пункты для приёма рыбы, рефрижераторы по месту расположения общин. Вячеслав Фургал добавил, что такая деятельность станет дополнительным источником доходов для населения, а люди будут обеспечены заработком.

«В этом году общины имеют лимиты в 2,2 тысячи тонн, тогда как в торговые сети по программе «Доступная рыба» поступило менее тысячи тонн. При правильном распределении квот и соответствующем подходе исполнительной власти мы сможем решить очень серьёзную социальную проблему», — сказал народный избранник.

С тем, что доступность водных биоресурсов имеет важнейшее социальное значение, согласился и депутат Виктор Постников. Он назвал рыбу «национальным достоянием».

«Рыба — это золото нашего края. И подходить к этому вопросу нужно именно с этой точки зрения. А у нас получается совсем другая картина. Доходы от добычи уходят за пределы региона — а дайте тому же Ульчскому району хотя бы десять процентов от этих сумм, они бы, как говорится, в парче ходили. Этой рыбы здесь нет», — отметил депутат.

По его мнению, необходимо в корне менять государственный подход к развитию рыбопромышленного комплекса Хабаровского края. Виктор Постников не исключил, что государство должно работать в этом секторе так же ответственно, как с добычей драгоценных металлов. Регион при этом должен создавать свои предприятия, которые будут кормить рыбой из Амура хабаровчан.

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