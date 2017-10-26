На работе хабаровчан сказываются депрессии и большая загруженность

Большинство из тех, кто всё успевает, связывает свой успех с сосредоточенностью на работе и эффективностью тайм-менеджмента. Они отметили, что стараются не отвлекаться на социальные сети, грамотно расставляют приоритеты и планируют свой труд. Около четверти опрошенных делегируют задач коллегам и подчинённым, за счёт чего успевают больше. Столько же хабаровчан стремятся сократить беседы с коллегами на отвлечённые темы, чтобы выполнять все дневные дела. Каждый пятый житель города жертвует для этого обеденным временем, 3 % пренебрегают качеством работы, а 2 % отказывают в помощи коллегам