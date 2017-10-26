На работе хабаровчан сказываются депрессии и большая загруженность

Posted 25 октября 2017, 23:01
Published 25 октября 2017, 23:01
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Жители дальневосточной столицы опросили сотрудников местных компаний и выяснили, почему горожане не успевают справляться с запланированными делами. Оказалось, что чаще всего причиной становится депрессия, а также большая загруженность на работе.
Мнение жителей Хабаровска узнали в службе исследований сайта по поиску и подбору персонала HeadHunter. По их данным, всего 7 % опрошенных регулярно не успевают «закрыть» поставленные задачи. Чаще всего таких работников можно встретить среди представителей творческих профессий — в индустрии масс-медиа, искусства и развлечений, а также IT-сфере. С ежедневным планом не всегда справляются юристы, консультанты и работники образовательной сферы. А вот представители рабочего класса, представителей банковского сектора, HoReCa и сферы перевозок чаще выполняют все запланированные задачи в срок.
Большинство из тех, кто всё успевает, связывает свой успех с сосредоточенностью на работе и эффективностью тайм-менеджмента. Они отметили, что стараются не отвлекаться на социальные сети, грамотно расставляют приоритеты и планируют свой труд. Около четверти опрошенных делегируют задач коллегам и подчинённым, за счёт чего успевают больше. Столько же хабаровчан стремятся сократить беседы с коллегами на отвлечённые темы, чтобы выполнять все дневные дела. Каждый пятый житель города жертвует для этого обеденным временем, 3 % пренебрегают качеством работы, а 2 % отказывают в помощи коллегам
Среди причин неэффективности опрошенные назвали большое количество поставленных задач и депрессию, которая «убивает» энтузиазм и желание что-то делать. Есть также другие нюансы: перфекционизм в работе, неграмотное планирование, откладывание дел «на потом», лень, личное нежелание делегировать задачи, многочисленные перерывы и перекусы. Также работники отвлекаются на нескончаемую болтовню в офисе, вмешательство руководства и бесконечные просьбы коллег, которые отрывают от запланированных дел.