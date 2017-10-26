Российско-индийский самолет не оправдал ожидания Нью-Дели

Индийский эксперт Вайджидер Тхакур полагает, что американское издание Defence News, которое впервые опубликовало материал о недовольстве индийских военных, вводит своих читателей в заблуждение. Свои слова он подкрепляет тем, что на FGFA будет установлен новейший двигатель, который намного надежнее, легче и дешевле двигателя на Су-57. Также, у ВВС Индии на вооружении отсутствует F-35, поэтому они не могут ничего знать о долгосрочных эксплуатационных расходах российских и американских самолетов.