Российско-индийский самолет не оправдал ожидания Нью-Дели

Posted 26 октября 2017, 13:40
Published 26 октября 2017, 13:40
Modified 1 сентября 2022, 07:32
Updated 1 сентября 2022, 07:32
Как сообщает издание Utro.ru, данную программу оценивают примерно в 10 миллиардов долларов, однако, по мнению высокопоставленных индийских военных, она не отвечает желаемым требованиям. В связи с этим военно-воздушные силы Индии хотят выйти из проекта. Одна из причин недовольства заключается в малой радиолокационной заметности, которая намного слабее, чем у американских истребителей F-35. Военные считают, что программе нужны серьезные структурные изменения, которые существующие российские прототипы не в состоянии обеспечить.
Вторая причина недовольства заключается в том, что у машины не предусмотрено модульное обслуживание двигателя, поэтому ремонт парка будет дорогой и тяжелой задачей. Для устранения поломок самолет придется отправлять на завод-изготовитель.
Рособоронэкспорт информацию о недовольстве проектом опровергает. По словам сотрудников, межправительственное соглашение остается в силе, а работы ведутся по оговоренным срокам.
Индийский эксперт Вайджидер Тхакур полагает, что американское издание Defence News, которое впервые опубликовало материал о недовольстве индийских военных, вводит своих читателей в заблуждение. Свои слова он подкрепляет тем, что на FGFA будет установлен новейший двигатель, который намного надежнее, легче и дешевле двигателя на Су-57. Также, у ВВС Индии на вооружении отсутствует F-35, поэтому они не могут ничего знать о долгосрочных эксплуатационных расходах российских и американских самолетов.
Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко подтверждает, что программа реализуется с определенными техническими трудностями, связанными с нехваткой финансирования с индийской стороны, но не имеющими никакого отношения к слабости российских разработок.
Россия и Индия подписали соглашение о совместной разработке истребителя пятого поколения в 2007 году.