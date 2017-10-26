В Приморье поменяют систему записи к врачу и обновят «Электронную школу»

– Специальный программный продукт разрабатывался для того, чтобы органы исполнительной власти и местного самоуправления вносили сведения об участках, которые не могут быть предоставлены в рамках федерального закона. Речь идёт о 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа». Информационная система проста в освоении и с понятным интерфейсом. Далее указанные участки выгружаются из информационной системы уполномоченным органом по Приморскому краю проверяются на правильность внесения информации и предоставляются в Росреестр РФ для внесения указанных участков в информационную систему «НаДальнийВосток.рф». Где, в свою очередь, данные участки представлены в виде серых зон, на которых гражданин не может «нарисовать» свой предполагаемый «гектар».