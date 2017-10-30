Распознать ВИЧ: потеря веса, постоянные простуды и температура

«В Приморье мне о таких случаях неизвестно. Да и вообще не слышала от коллег, чтобы кто-то из пациентов указывал подобный способ в качестве возможного варианта инфицирования, - комментирует Елена Мирошниченко. – Слышала, что дети могли случайно в песочнице наткнуться или на улице подобрать. Но тут нужно четко понимать, что ВИЧ сам по себе, без человека, живет очень недолго. На конце иголки он тоже погибает достаточно быстро. Наркозависимые заражаются, потому что передают один прибор по кругу «здесь и сейчас». Многое тоже зависит от того, насколько иголка загрязнена кровью. Есть очень большая разница между маленьким инсулиновым шприцем, которым делают внутрикожные инъекции, и иглой после внутривенной инъекции. При обысках подследственных, бывает, случайно натыкаются на шприцы. Был случай укуса, когда сотрудника МВД укусила ВИЧ-инфицированная. Через слюну заразиться нельзя, но во рту могут быть язвы или десны могут кровоточить. В этом случае, кстати, все обошлось. В теории, при укусе до крови заразиться можно, но на практике у нас я такого случая еще не встречала и от коллег не слышала».