Распознать ВИЧ: потеря веса, постоянные простуды и температура

Posted 30 октября 2017, 07:12
Published 30 октября 2017, 07:12
Modified 1 сентября 2022, 02:51
Updated 1 сентября 2022, 02:51
Высокая температура, постоянные простудные заболевания и даже пневмонии, резкая потеря веса без диет – казалось бы, симптомы обычного недомогания. Однако врачи СПИД–центра рекомендуют не терять бдительность и пройти тестирование. Когда стоит бить тревогу, если симптомы кажутся слишком общими, - в материале РИА «Восток-Медиа»
ВИЧ – один из самых «коварных» вирусов на планете, который умело прячется под масками других болезней. Однако при обращении в стационар врач может предложить обследование и отказываться от него не стоит.
«У каждого врача есть санитарные правила профилактики ВИЧ-инфекции, в которых перечислены все возможные симптомы инфицирования. Доктор при обнаружении чего-то похожего должен предложить пациенту обследоваться. Это потеря массы тела, лихорадки, диареи, гепатиты - перечень огромный. Увеличенные лимфоузлы, кстати, без видимых причин, это один из частых показателей ВИЧ в организме, - комментирует заведующая отделом методической и профилактической работы центра профилактики и борьбы со СПИД Анастасия Черникова. – Симптомы очень похожи на миллион других заболеваний. Поэтому определить самостоятельно наличие инфекции в организме невозможно. Если в вашей жизни была ситуация, связанная с возможным риском заражения, лучше сдать ряд анализов на ВИЧ и убедиться в своем диагнозе, какой бы он ни был».
Прежде чем диагностировать статус «ВИЧ-положительный», человека несколько раз направят на анализы. Первичный должен выявить наличие антител на ВИЧ в организме. Говоря простым языком, иммунные клетки человека начинают сопротивляться вирусу и вырабатывать защитные антитела. Именно их и определяет первичный тест. Но если заражение произошло менее, чем за 2 месяца до обследования, анализ покажет недостоверный результат.
«Кроме первичного анализа, проводятся еще два подтверждающих. Их назначают, чтобы узнать иммунный статус и исключить ошибку в первом тесте. А вот иммунный статус медикам нужно узнать, чтобы понять, назначать лечение или нет. Сегодня терапию назначают при уровне 350-500 иммунных клеток CD4», - объясняет специалист.
Клетки CD4 – это главный показатель интенсивности воздействия вируса на организм человека. В норме их уровень не должен опускаться ниже отметки в 1000 клеток. Чем меньше CD4 в организме, тем «тоньше» его защитная система. Предугадать, как будет идти процесс восстановления иммунитета заранее невозможно. Приморские медики видели, как «выкарабкивались» пациенты с 50 клетками CD4. Темпы восстановления инфицированного сильно зависят от сопутствующих болезней и его собственной дисциплины.
«Пожалуй, единственное, что ВИЧ очень «любит», если так можно сказать, это – отсутствие дисциплины. Вирус крайне изменчив, и даже один пропуск приема препарата позволяет ему адаптироваться под курс лечения, и приходится менять все лечение. Для этого нужно дополнительно его обследовать. А подобрать новую схему тоже непросто, ведь мы получаем лекарства строго по реестру, и для новой группы препаратов нужно подавать новую заявку, - объясняет заведующая лечебно-профилактическим отделом центра профилактики и борьбы со СПИД Светлана Ермолицкая. – Поэтому, очень важно желание самого пациента бороться с вирусом. Врач назначает лечение, и человек должен строго следовать его назначению. В противном случае, никто не сможет поручиться за его эффективность».
Несколько лет назад интернет-пространство «взорвали» новости об агрессивных ВИЧ-инфицированных, якобы колющих шприцами людей в метро. Шприцы, действительно, являются одним из главных источников инфицирования, но только в совокупности с раствором или свежей зараженной кровью.
«В Приморье мне о таких случаях неизвестно. Да и вообще не слышала от коллег, чтобы кто-то из пациентов указывал подобный способ в качестве возможного варианта инфицирования, - комментирует Елена Мирошниченко. – Слышала, что дети могли случайно в песочнице наткнуться или на улице подобрать. Но тут нужно четко понимать, что ВИЧ сам по себе, без человека, живет очень недолго. На конце иголки он тоже погибает достаточно быстро. Наркозависимые заражаются, потому что передают один прибор по кругу «здесь и сейчас». Многое тоже зависит от того, насколько иголка загрязнена кровью. Есть очень большая разница между маленьким инсулиновым шприцем, которым делают внутрикожные инъекции, и иглой после внутривенной инъекции. При обысках подследственных, бывает, случайно натыкаются на шприцы. Был случай укуса, когда сотрудника МВД укусила ВИЧ-инфицированная. Через слюну заразиться нельзя, но во рту могут быть язвы или десны могут кровоточить. В этом случае, кстати, все обошлось. В теории, при укусе до крови заразиться можно, но на практике у нас я такого случая еще не встречала и от коллег не слышала».
Иголки могут быть опасными не только в контексте наркозависимости. Антисанитарные тату-салоны и так популярные во Владивостоке китайские салоны красоты вряд ли много знают о дезинфекции инвентаря.
«Был случай, когда наш парень уехал в Китай ВИЧ-отрицательным. Проработал там довольно долго, жил только с одной русской девушкой, но пользовался услугами парикмахерской, в которой его не только стригли, но и брили опасной бритвой. На финише – ВИЧ-положительный», - приводит пример специалист.
Иностранные граждане – еще один сложный вопрос. Сегодня в России принят закон, обязывающий всех въезжающих на длительный срок иностранцев сдавать анализ на ВИЧ. Люди с положительным диагнозом подлежат обязательной депортации.
«Украина самая неблагополучная страна по ВИЧ-инфекции из стран восточной Европы. Когда до нас докатилась волна беженцев, а их было очень много, их оставляли на лечение в нашей стране. Хотя обычно иностранцы подлежат депортации. Жители ближнего зарубежья, которые к нам приезжают на работу, обследуются на туберкулез, венерические заболевания, лепру и ВИЧ. Но чаще всего, граждане Узбекистана, кроме тех, кто употреблял наркотики, инфицируются половым путем у нас и везут инфекцию туда, - комментирует Елена Мирошниченко. – Жителей Китая, кстати, очень мало выявляем. По-моему, всего один случай был. У них политика такая, что они сдают анализы перед выездом за рубеж и отсеиваются еще там».
Сдать анализ на ВИЧ сегодня предлагают и в ходе плановых диспансеризаций. В приказе Минздрава так и прописано «предлагать гражданам в возрасте 18 - 48 лет при прохождении диспансеризации сдавать тест на ВИЧ». Есть такое правило и для территорий с очень высокой пораженностью. Если более 1 % населения территории инфицировано, сдать тест на ВИЧ рекомендуют абсолютно всем при каждом обращении к врачу.
«Нужно сделать так, чтобы знание своего ВИЧ-статуса стало модным. Для этого и проводят все эти масштабные акции с добровольным тестированием, чтобы люди понимали важность этой процедуры и привыкали к заботе о своем здоровье. Сейчас большой частью общества управляет страх перед инфекцией. Людям проще верить, что «само рассосется» и не сдавать анализы, не ходить к врачу. Но ведь при постоянном приеме препаратов, без перерывов и нарушений схем, вирус вообще не определяется в крови. Он где-то есть в организме, но он в полной блокировке. Это означает, что можно родить здорового ребенка, не заразить партнера и жить полноценной жизнью», - подытожила специалист.