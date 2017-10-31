Анжелика Петрук: главные события года в музее связаны с именем Арсеньева

- Точную дату сейчас назвать невозможно. Это понимают все стороны, задействованные в проекте. Другое дело, что мы сами хотим закончить ремонт поскорее. Потому что город у нас становится туристическим, и арсеньевскими местами интересуются многие. Однако нельзя сказать, что Арсеньева в музее не стало – в сентябре в главном корпусе мы открыли экспозицию «В поисках страны Удэхе», четыре больших зала, посвящённых жизни и деятельности знаменитого исследователя и путешественника. Арсеньев прожил жизнь удивительно достойно – и оставил огромный след в самых разных науках. Наш музейный проект можно назвать поклоном ему за всё сделанное. Через фигуру Арсеньева мы до сих пор осознаём Приморье как важную для себя территорию, точку своей идентичности, хотя сам Арсеньев – не наш земляк, он вырос в Петербурге, но это был его выбор - жить здесь.