Анжелика Петрук: главные события года в музее связаны с именем Арсеньева

Posted 30 октября 2017, 23:38
Published 30 октября 2017, 23:38
Modified 17 августа 2022, 09:18
Updated 17 августа 2022, 09:18
Последний квартал 2017 года – время подведения итогов работы в учреждениях культуры. Краевой музей имени Арсеньева в прошлом месяце без преувеличения осуществил качественный прорыв, собрав представителей ведущих музеев России на межрегиональную конференцию. Об этом и других значимых событиях в интервью РИА «Восток-Медиа» рассказала заместитель директора музея по науке Анжелика Петрук.
- Анжелика Витальевна, давайте вспомним наиболее значимые события нынешнего года в музейной жизни…
- Действительно, до конца года осталось всего два месяца, и уже можно подводить его итоги. Основные проекты музея, конечно, были связаны с именем Арсеньева – неслучайно наше учреждение носит его. 2017 год – арсеньевский юбилейный, исполнилось 145 лет со дня рождения этого великого человека, и для всех нас эта дата очень важна.
- Насколько мы знаем, мемориальный дом-музей на улице Арсеньева, 7 б недавно закрылся на реконструкцию?
- Мемориальное пространство, которым мы располагаем, - совершенно уникальная вещь! За 30 лет своей жизни на Дальнем Востоке Владимир Клавдиевич Арсеньев сменил несколько квартир, но практически ни один из тех домов не сохранился. Остался лишь владивостокский, расположенный на одноимённой улице, где Арсеньев провёл последние два года, 1929-1930. Музеем он стал ровно 20 лет назад. Реконструкция и обновление экспозиции были запланированы уже давно – дому гораздо больше ста лет, его инженерные коммуникации имеют свои особенности. И вот в этом году в связи с юбилейной датой администрация Приморского края выделила необходимые средства, и мы смогли начать глобальную реконструкцию. К тому же за 20 лет накопилось довольно много материала, который ранее не выставлялся – и после ремонта посетители увидят совершенно новую экспозицию.
- Когда планируется завершить реконструкцию?
- Точную дату сейчас назвать невозможно. Это понимают все стороны, задействованные в проекте. Другое дело, что мы сами хотим закончить ремонт поскорее. Потому что город у нас становится туристическим, и арсеньевскими местами интересуются многие. Однако нельзя сказать, что Арсеньева в музее не стало – в сентябре в главном корпусе мы открыли экспозицию «В поисках страны Удэхе», четыре больших зала, посвящённых жизни и деятельности знаменитого исследователя и путешественника. Арсеньев прожил жизнь удивительно достойно – и оставил огромный след в самых разных науках. Наш музейный проект можно назвать поклоном ему за всё сделанное. Через фигуру Арсеньева мы до сих пор осознаём Приморье как важную для себя территорию, точку своей идентичности, хотя сам Арсеньев – не наш земляк, он вырос в Петербурге, но это был его выбор - жить здесь.
- Наверняка в списке знаковых событий года есть и межрегиональная музейная конференция, приуроченная к 145-летию Арсеньева…
- Конечно, это крупнейшее мероприятие года – и первое в нашей практике, если говорить о масштабе. Конференция проходила при поддержке администрации Приморского края, Фонда Потанина, с которым мы давно работаем, и Министерства культуры. Мы приобрели незаменимый опыт и остались довольны результатами конференции и составом её участников. Приехали почти все, кого мы приглашали из разных городов страны – в том числе, были представители музеев Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири… События конференции были сгруппированы по трём направлениям. Одним из них стали арсеньевские чтения, в которых приняли участие научные сотрудники Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, учёные и библиографы из Хабаровска, члены Общества изучения Амурского края.
- Материалы конференции будут изданы?
- Мы планировали сборник, и рассчитывали выпустить его к концу года. Однако эти планы нарушила невосполнимая утрата – не стало Ивана Николаевича Егорчева, а именно его мы видели редактором этого сборника. Это огромная потеря для краеведческого сообщества. Он много лет исследовал арсеньевский архив и обладал уникальным знанием предмета, к тому же, имел прекрасный слог. Заменить его просто невозможно. Сборник материалов арсеньевских чтений, конечно, выйдет – но, очевидно, уже в следующем году. Также в рамках прошедшего мероприятия мы организовали целый ряд дискуссий, важных для профессионалов музейного дела, и несколько просветительских лекций для горожан. Могу сказать, что они пользовались успехом.
- Если говорить о наиболее значимых событиях года, то стоит вспомнить и выставку «Пермские боги», гостившую во Владивостоке летом?
- Безусловно! Большой проект межмузейного сотрудничества «Коллекционируя Россию» начался у нас в 2016 году выставкой из Мурома. В этом году он продолжился выставкой из Пермской государственной художественной галереи. Будут привозные выставки и в следующем году и далее – наш музей имеет договор о реализации проекта с Фондом Потанина длительностью на пять лет. Проект этот возник благодаря директору музея Виктору Алексеевичу Шалаю, который однажды, будучи в Муроме, посетовал, что приморцы не могут увидеть экспонаты древней истории России. Вернувшись, он рассказывал нам про это, и сам собой возник вопрос – а почему бы нет? Оформили проект, Фонд Потанина поддержал его… Теперь у гостей и жителей Владивостока есть возможность непосредственно познакомиться с титульными коллекциями ведущих музеев европейской части страны. Могу сказать, что организация таких выставок – это очень непростое дело. Поэтому мы бесконечно благодарны музеям-партнёрам и их хранителям за доверие, оказанное Владивостоку.
- О каких ещё выставках года музейные сотрудники вспоминают с гордостью?
- На днях завершит свою работу мемориальная выставка художника и капитана дальнего плавания Павла Куянцева. Она располагалась в Музее Города на улице Петра Великого, где мы стараемся рассказывать о морской истории Владивостока. Также знаковой выставкой можно назвать только что открывшуюся в главном корпусе музея экспозицию «Свидетельство о театре», посвящённую 85-летию краевого академического театра имени Горького. Всего же, как мы с коллегами недавно подсчитали, за год во всех филиалах Приморского объединённого музея имени В.К. Арсеньева прошло более 150 разных выставок.