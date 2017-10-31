Эксперт: найти тигра, убившего человека в Хабаровском крае, будет сложно

«Что произошло в этот раз — ещё предстоит выяснить. Сроки расследования обозначить трудно. Скорее всего, будет выдано разрешение на отстрел конфликтного тигра. Но будет очень непросто найти именно то животное, которое виновно в трагедии. Снега сейчас нет, по следам найти этого тигра очень нелегко. В любом случае, специалистам предстоит сложная и тяжёлая работа», — рассказал корреспонденту агентства Павел Фоменко.