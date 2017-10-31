Эксперт: найти тигра, убившего человека в Хабаровском крае, будет сложно

Posted 31 октября 2017, 07:07
Published 31 октября 2017, 07:07
Modified 17 августа 2022, 10:15
Updated 17 августа 2022, 10:15
В Амурском филиале WWF России прокомментировали нападение тигра на человека в Хабаровском крае. По словам руководителя отдела по сохранению редких видов Павла Фоменко, найти именно того хищника, который убил жителя Бикинского района, будет непросто, сообщает РИА «Восток-Медиа».
«Что произошло в этот раз — ещё предстоит выяснить. Сроки расследования обозначить трудно. Скорее всего, будет выдано разрешение на отстрел конфликтного тигра. Но будет очень непросто найти именно то животное, которое виновно в трагедии. Снега сейчас нет, по следам найти этого тигра очень нелегко. В любом случае, специалистам предстоит сложная и тяжёлая работа», — рассказал корреспонденту агентства Павел Фоменко.
Нападения тигра на человека в регионе случались и раньше, но за последние семь лет это первое подобное происшествие с летальным исходом. Хищник дважды атаковал население в Хабаровском крае, но тогда всё закончилось менее печально.
«В одном случае тигр, скорее всего, ошибся, и атаковал человека, спутав его с добычей на кабаньей тропе. Тогда тигр сбил человека с ног, укусил и ушел. А в другом случае, скорее всего, охотник первым выстрелил в тигра, чем спровоцировал его нападение, уголовное дело по тому эпизоду до сих пор не закрыто», — поделился собеседник.
РИА «Восток-Медиа» писало, что житель Бикинского района Хабаровского края ещё 28 октября ушёл в тайгу собирать кедровый орех и не вернулся. На его поиски отправились спасатели, тело погибшего мужчины нашли в лесу. По мнению специалистов, молодой тигр, возраст которого составляет два-три года, неожиданно для человека совершил нападение и нанёс ему смертельные травмы. Хищник-убийца опасен, его нужно незамедлительно изъять из дикой природы.