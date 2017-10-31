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Posted 31 октября 2017, 12:47

Published 31 октября 2017, 12:47

Modified 1 сентября 2022, 02:55

Updated 1 сентября 2022, 02:55

Голевая феерия: «Адмирал» разгромил ХК «Салават Юлаев»

31 октября 2017, 12:47
Сюжет
Хоккей
Приморцы наконец одержали долгожданную домашнюю победу

Приморский клуб «Адмирал» одержал долгожданную победу в текущей домашней серии. «Моряки» разбили уфимский «Салават Юлаев» со счётом 5:1, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Во вторник, 31 октября, приморцы принимали на льду «Фетисов Арены» команду из Уфы. Счёт матча «Адмирал» открыл во втором периоде. Фактически друг за другом три шайбы оформили Владимир Ткачёв, Дмитрий Саюстов и Назир Гичибеков. На второй перерыв команды удалились со счётом 3:0. В начале третьей двадцатиминутки отличился противник – единственную шайбу «Салавата Юлаева» оформил Вячеслав Солодухин. Однако до конца игры «Адмирал» значительно закрепил своё преимущество. Сначала снова отличился Дмитрий Саюстов, а финальный раз ворота уфимцев поразил Иван Фищенко – 5:1.

Победа над гостями принесла приморцам три очка. Однако подопечные Фредрика Стиллмана всё ещё располагаются на 12 позиции восточной конференции.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в пятницу, 27 октября, во Владивостоке стартовала очередная домашняя серия игр «Адмирала». Впервые на матче приморской команды присутствовал глава региона Андрей Тарасенко с супругой. Однако то, что новый руководитель края наблюдает за ходом игры, никак не повлияло на хоккеистов и итог встречи – «моряки» уступили «Нефтехимику» из Нижнекамска в основное время. Во второй игре приморцы всухую проиграли «Ак Барсу».

В текущей домашней серии подопечным Стиллмана осталось принять на льду «Фетисов Арены» ХК «Сочи». Затем команда отправится на двухнедельный перерыв, а с 14 по 20 ноября «сине-белые» встретятся со СКА, минским и московским «Динамо», а также «Локомотивом» также во Владивостоке.

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