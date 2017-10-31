Голевая феерия: «Адмирал» разгромил ХК «Салават Юлаев»

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в пятницу, 27 октября, во Владивостоке стартовала очередная домашняя серия игр «Адмирала». Впервые на матче приморской команды присутствовал глава региона Андрей Тарасенко с супругой. Однако то, что новый руководитель края наблюдает за ходом игры, никак не повлияло на хоккеистов и итог встречи – «моряки» уступили «Нефтехимику» из Нижнекамска в основное время. Во второй игре приморцы всухую проиграли «Ак Барсу».