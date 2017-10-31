Хабаровские спасатели вылетели в тайгу на помощь пострадавшему охотнику

Охотник связался по спутниковому телефону с сыном, который находится в посёлке Чегдомын. Тот и сообщил о происшествии в МЧС. Сейчас пострадавший находится в зимовье. У него есть вода и продукты. Он продолжает поддерживать связь с сыном через спутниковый телефон. По словам охотника, своё состояние он оценивает, как удовлетворительное.