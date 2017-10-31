Хабаровские спасатели вылетели в тайгу на помощь пострадавшему охотнику

Posted 31 октября 2017, 00:58
Published 31 октября 2017, 00:58
Modified 1 сентября 2022, 07:33
Updated 1 сентября 2022, 07:33
Сотрудники Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России отправились на помощь травмированному охотнику. Пожилой мужчина пострадал во время охоты и теперь ждёт эвакуации. На вездеходе до него не добраться, эвакуация осложняется и тем, что рядом нет оборудованных площадок для посадки вертолёта.
Тем не менее, утром, 31 октября, из Хабаровска в Верхнебуреинский район вылетел вертолёт Ми-8 с группой сотрудников МЧС и бригадой медиков территориального центра медицины катастроф на борту. У специалистов есть всё необходимое снаряжение.
Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, информация о мужчине поступила в ведомство вечером 30 октября. Мужчина 1949 года рождения во время охоты в тайге получил травму, предположительно, в области грудной клетки. Расстояние до ближайшего населённого пункта — 40 километров, поэтому самостоятельно добраться туда он не может.
Охотник связался по спутниковому телефону с сыном, который находится в посёлке Чегдомын. Тот и сообщил о происшествии в МЧС. Сейчас пострадавший находится в зимовье. У него есть вода и продукты. Он продолжает поддерживать связь с сыном через спутниковый телефон. По словам охотника, своё состояние он оценивает, как удовлетворительное.