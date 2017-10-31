Росгвардейцы спасли людей из горящих домов в Бикине

Это не первый подобный случай в Хабаровском крае. РИА «Восток-Медиа» писало, что в конце прошлого года сотрудники вневедомственной охраны спасли из горящего дома в краевой столице семью из трёх человек. До приезда пожарных полицейские самостоятельно вытащили людей через окно. А сотрудника Николая Дидуха по приказу президента Владимира Путина даже наградили медалью «За спасение погибавших». С коллегами из Росгвардии он эвакуировал жильцов горящего дома в дальневосточной столице.