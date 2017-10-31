Росгвардейцы спасли людей из горящих домов в Бикине

Posted 31 октября 2017, 03:26
Published 31 октября 2017, 03:26
Modified 1 сентября 2022, 02:51
Updated 1 сентября 2022, 02:51
Сотрудники вневедомственной охраны спасли из загоревшихся домов в Бикине четырёх человек. Правоохранители увидели дым, прибыли на место происшествия и боролись с огнём до прибытия пожарных.
Трое сотрудников Росгвардии обратили внимание на столбы дыма, когда патрулировали территорию. Прибыв на место, они увидели, что на территории двух рядом стоящих частных домов, начался пожар. Сообщив об этом оперативному дежурному, наряд вневедомственной охраны эвакуировал из опасной зоны четырёх человек, в том числе несовершеннолетнего ребёнка и пожилого мужчину, которому было трудно передвигаться.
Как сообщает пресс-служба Восточного округа войск национальной гвардии, после того, как людей увели на безопасное расстояние, правоохранители начали тушить огонь. В происшествии никто не пострадал, эксперты выясняют причины пожара.
Это не первый подобный случай в Хабаровском крае. РИА «Восток-Медиа» писало, что в конце прошлого года сотрудники вневедомственной охраны спасли из горящего дома в краевой столице семью из трёх человек. До приезда пожарных полицейские самостоятельно вытащили людей через окно. А сотрудника Николая Дидуха по приказу президента Владимира Путина даже наградили медалью «За спасение погибавших». С коллегами из Росгвардии он эвакуировал жильцов горящего дома в дальневосточной столице.