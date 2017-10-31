В Хабаровске наградили жителей края, которым исполнилось 11 дней от роду

«Это добрый знак и хороший повод для гордости. Уверен, что везде и во всём семьям и их детям будет сопутствовать удача. Ну, а в реализации намеченных планов мы окажем максимальное содействие. Большое внимание в нашей социальной политике уделяется поддержке материнства и детства, решению жилищных и материальных вопросов молодых и многодетных семей. Сегодня мы стали свидетелями зарождения новой традиции, которую будем продолжать. Следующий год для нашего региона юбилейный. И 20 октября 2018 года мы ждём рекорда рождаемости», — озвучил Вячеслав Шпорт.