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Posted 31 октября 2017, 05:03

Published 31 октября 2017, 05:03

Modified 1 сентября 2022, 05:50

Updated 1 сентября 2022, 05:50

В Хабаровске наградили жителей края, которым исполнилось 11 дней от роду

31 октября 2017, 05:03
Памятные медали вручили семьям, в которых дети появились на свет 20 октября

В дальневосточной столице сегодня, 31 октября, вручили памятные медали семьям, в которых дети родились 11 дней назад — 20 октября 2017 года. Родители мальчиков и девочек, появившихся на свет в день края, получили также по 20 тысяч рублей.

Радостное событие отметили 45 семей региона, из них 22 — из Хабаровска, девять — из Комсомольска-на-Амуре. Обладателями поощрения стали супруги Мальцевы, у которых в первые минуты нового дня родилась двойня — мальчик и девочка.

Как сообщает пресс-служба правительства субъекта, памятные медали, свидетельства о рождении и сертификаты на получение пособия в размере 20 тысяч рублей вручил губернатор края Вячеслав Шпорт. Он отметил, что для молодых жителей региона символично появиться на свет именно в этот день.

«Это добрый знак и хороший повод для гордости. Уверен, что везде и во всём семьям и их детям будет сопутствовать удача. Ну, а в реализации намеченных планов мы окажем максимальное содействие. Большое внимание в нашей социальной политике уделяется поддержке материнства и детства, решению жилищных и материальных вопросов молодых и многодетных семей. Сегодня мы стали свидетелями зарождения новой традиции, которую будем продолжать. Следующий год для нашего региона юбилейный. И 20 октября 2018 года мы ждём рекорда рождаемости», — озвучил Вячеслав Шпорт.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что памятный знак сделан из металла. На лицевой стороне изображён герб края, на оборотной — аист, несущий в клюве младенца. Медаль с этого года будут вручать со свидетельством о рождении. По статистике последних десяти лет именно 20 октября наблюдается наибольшее число новорождённых — 44-58 малышей.

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