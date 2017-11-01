Без аналогов: новый медицинский центр начали строить в Хабаровске

«Аналогов этому центру нет на территории Хабаровского края и даже на территории ДФО. Ближайшее полноценное отделение реабилитации и восстановительной медицины, включая массажи, физиотерапию, мануальную терапию, находится в Чите. Оборудование здесь будет от топовых мировых брендов. Лучевая диагностика, МРТ, рентген, маммограф, операционное оборудование — всё по самому высшему классу», — рассказал директор медицинского центра Руслан Александров.