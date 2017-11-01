Без аналогов: новый медицинский центр начали строить в Хабаровске

Posted 1 ноября 2017, 08:36
Published 1 ноября 2017, 08:36
Modified 1 сентября 2022, 02:55
Updated 1 сентября 2022, 02:55
В Хабаровске появится уникальный для Дальнего Востока многофункциональный медицинский центр. Возведение учреждения уже началось. Врачи будут оказывать полный спектр услуг: диагностику, лечение, реабилитацию послеоперационных больных.
«Аналогов этому центру нет на территории Хабаровского края и даже на территории ДФО. Ближайшее полноценное отделение реабилитации и восстановительной медицины, включая массажи, физиотерапию, мануальную терапию, находится в Чите. Оборудование здесь будет от топовых мировых брендов. Лучевая диагностика, МРТ, рентген, маммограф, операционное оборудование — всё по самому высшему классу», — рассказал директор медицинского центра Руслан Александров.
К 2020 году подрядчики обещают построить все объекты комплекса, который будет состоять из отделения реабилитации и восстановительной медицины, клинико-диагностического центра, отделения лучевой диагностики, круглосуточного стационара на 58 мест, центра репродуктивной медицины, операционного блока с отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, проект уже признали постановлением губернатора масштабным и приоритетным. Работы на объекте начались, до нового года строители планируют сделать фундамент. Зимой начнётся строительство первого этажа зданий. Сдать центр под ключ подрядчики планируют в 2020 году. Для такого масштабного проекта это небольшой срок, поэтому для инвесторов особенно важна помощь городских властей.
«Земля была предоставлена в рекордные сроки, как и разрешение на строительство. Возникают вопросы, связанные с транспортом, необходимо обеспечить безопасность — переезд через железную дорогу, а также доступность объекта, чтобы здесь ходили автобусы, были необходимые площадки. Нужно решить вопросы с подводом инженерных сетей», — отметил Валерий Лебеда.
Ежедневно новый клинический центр сможет обслуживать около 700 человек. Несмотря на то, что все деньги, необходимые для строительства — частные инвестиции, планируется, что каждому пятому пациенту центр будет оказывать услуги по полису обязательного медицинского страхования. Всего в возведение объекта инвесторы планируют вложить около двух миллиардов рублей.