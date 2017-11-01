vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября 2017, 08:36

Published 1 ноября 2017, 08:36

Modified 1 сентября 2022, 02:55

Updated 1 сентября 2022, 02:55

Без аналогов: новый медицинский центр начали строить в Хабаровске

1 ноября 2017, 08:36
В учреждении можно будет пройти диагностику, лечение и реабилитацию после операции

В Хабаровске появится уникальный для Дальнего Востока многофункциональный медицинский центр. Возведение учреждения уже началось. Врачи будут оказывать полный спектр услуг: диагностику, лечение, реабилитацию послеоперационных больных.

«Аналогов этому центру нет на территории Хабаровского края и даже на территории ДФО. Ближайшее полноценное отделение реабилитации и восстановительной медицины, включая массажи, физиотерапию, мануальную терапию, находится в Чите. Оборудование здесь будет от топовых мировых брендов. Лучевая диагностика, МРТ, рентген, маммограф, операционное оборудование — всё по самому высшему классу», — рассказал директор медицинского центра Руслан Александров.

К 2020 году подрядчики обещают построить все объекты комплекса, который будет состоять из отделения реабилитации и восстановительной медицины, клинико-диагностического центра, отделения лучевой диагностики, круглосуточного стационара на 58 мест, центра репродуктивной медицины, операционного блока с отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, проект уже признали постановлением губернатора масштабным и приоритетным. Работы на объекте начались, до нового года строители планируют сделать фундамент. Зимой начнётся строительство первого этажа зданий. Сдать центр под ключ подрядчики планируют в 2020 году. Для такого масштабного проекта это небольшой срок, поэтому для инвесторов особенно важна помощь городских властей.

«Земля была предоставлена в рекордные сроки, как и разрешение на строительство. Возникают вопросы, связанные с транспортом, необходимо обеспечить безопасность — переезд через железную дорогу, а также доступность объекта, чтобы здесь ходили автобусы, были необходимые площадки. Нужно решить вопросы с подводом инженерных сетей», — отметил Валерий Лебеда.

Ежедневно новый клинический центр сможет обслуживать около 700 человек. Несмотря на то, что все деньги, необходимые для строительства — частные инвестиции, планируется, что каждому пятому пациенту центр будет оказывать услуги по полису обязательного медицинского страхования. Всего в возведение объекта инвесторы планируют вложить около двух миллиардов рублей.

#Новости#Хабаровский край#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика