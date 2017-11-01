Лососёвая путина принесла Хабаровскому краю 46 тысяч тонн рыбы

По словам заместителя председателя комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Андрея Шведова, добыча минтая и сельди ещё продолжается. Всего рыбодобывающие компании выловили 320 тысяч тонн водно-биологических ресурсов, из них лососёвых — 46 тысяч. А вот объёмы добытого минтая увеличились — в этом году он составляет порядка 200 тысяч тонн. Кроме того, удалось выловить 40 тысяч тонн сельди.