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Posted 1 ноября 2017, 06:30

Published 1 ноября 2017, 06:30

Modified 17 сентября 2022, 14:45

Updated 17 сентября 2022, 14:45

Лососёвая путина принесла Хабаровскому краю 46 тысяч тонн рыбы

1 ноября 2017, 06:30
Сюжет
Восток-Медиа FISH
В регионе продолжается вылов других видов — минтая и сельди

В Хабаровском крае подвели предварительные итоги путины 2017 года. Профильные предприятия выловили 320 тысяч тонн рыбы. Из них лосось составляет меньше 15 %, но его недостаток компенсируется добычей других видов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По словам заместителя председателя комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Андрея Шведова, добыча минтая и сельди ещё продолжается. Всего рыбодобывающие компании выловили 320 тысяч тонн водно-биологических ресурсов, из них лососёвых — 46 тысяч. А вот объёмы добытого минтая увеличились — в этом году он составляет порядка 200 тысяч тонн. Кроме того, удалось выловить 40 тысяч тонн сельди.

«Впереди у нас — продолжение добычи минтая и сельди, мы ожидаем благоприятную для этих видов биологическую обстановку. Скопления скумбрии сместились в исключительную экономическую зону Японии — это цикличное явление. По другим видам путина закончена. Всего до конца года мы ожидаем порядка 355 тысяч тонн рыбы, прогнозируем поступление в бюджет налогов в размере порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Андрей Шведов.

Он сообщил также, что из-за низких подходов лосося промышленники в этом году увеличили выловы скумбрии и иваси, чтобы компенсировать снижение объёмов добычи красной рыбы. Несмотря на то, что показатели по отдельным видам стали меньше, в целом власти региона отмечают увеличение объёмов добычи водных биологических ресурсов.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в 2015 году по итогам путины в сети попали 63,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей, годом позже удалось добыть больше 85 тысяч тонн, а в летний период путины 2017-го выловили чуть больше 40 % от прогнозируемого объёма. Учёные связали это с тем, что из-за потепления мирового океана центры воспроизводства лосося начинают смещаться к северу.

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#Полина Песляк#Новости#Хабаровский край#Общество#Восток-Медиа FISH#Рыба лососевых видов#Лосось#Путина
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