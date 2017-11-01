В Хабаровском крае успели привить от гриппа больше 600 тысяч человек

На заседании коллегии министерства здравоохранения региона сообщили, что сейчас привито 46 % от общей численности населения субъекта. Больше 144 тысяч привитых — несовершеннолетние. По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, по сравнению с прошлым годом специалистам удалось увеличить охват вакцинацией среди жителей, которые входят в группы риска. Это работники образовательных и медицинских учреждений, транспорта, жилищно-коммунальной и социальной сферы, сотрудники птицефабрик, люди старше 60 лет, дети школьного и дошкольного возраста.