В Хабаровском крае успели привить от гриппа больше 600 тысяч человек

Posted 31 октября 2017, 23:29
Published 31 октября 2017, 23:29
Modified 1 сентября 2022, 02:56
Updated 1 сентября 2022, 02:56
В Хабаровском крае завершилась осенняя прививочная кампания. С 1 сентября вакцинацию против гриппа прошли больше 617 тысяч 600 жителей, практически четверть из них — дети.
На заседании коллегии министерства здравоохранения региона сообщили, что сейчас привито 46 % от общей численности населения субъекта. Больше 144 тысяч привитых — несовершеннолетние. По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, по сравнению с прошлым годом специалистам удалось увеличить охват вакцинацией среди жителей, которые входят в группы риска. Это работники образовательных и медицинских учреждений, транспорта, жилищно-коммунальной и социальной сферы, сотрудники птицефабрик, люди старше 60 лет, дети школьного и дошкольного возраста.
«На сегодняшний день случаев заболеваний гриппом в крае не зафиксировано. В период сезонного подъёма заболеваемости в регионе предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на оказание необходимой медицинской помощи населению на дому, в амбулаторных и стационарных условиях», — рассказала и. о. первого заместителя министра здравоохранения края Ирина Баглай.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в этом сезоне необходимо было привить более 280 тысяч жителей дальневосточной столицы. По данным Роспотребнадзора, грипп может прийти на месяц раньше обычного. В вакцину включены и новые штаммы самого опасного вируса гриппа — «свиного». Специалисты сообщали, что в России может произойти вспышка А (Н1N1) 2009.