В Хабаровском районе директор управляющей компании присвоил деньги жильцов

В полицию Хабаровского района обратился гражданин, проживающий в одном из домов квартала «Твердохлебово». Оказалось, что собственники жилых помещений оплачивали услуги ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», но до адресата деньги доходили не в полном объёме. По факту удержания такой крупной «комиссии» следователи возбудили уголовное дело по статье «Присвоение денежных средств, вверенных виновному с использованием своего служебного положения». В настоящее время правоохранители проводят расследование.