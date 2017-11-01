В Хабаровском районе директор управляющей компании присвоил деньги жильцов

Posted 1 ноября 2017, 04:55
Published 1 ноября 2017, 04:55
Modified 17 августа 2022, 09:23
Updated 17 августа 2022, 09:23
Жители села Мирного в Хабаровском районе долгое время платили за электроэнергию не только поставщику услуги, но и директору управляющей компании в карман. За девять месяцев руководитель ООО «Спектр», используя своё служебное положение, похитил больше 800 тысяч рублей.
В полицию Хабаровского района обратился гражданин, проживающий в одном из домов квартала «Твердохлебово». Оказалось, что собственники жилых помещений оплачивали услуги ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», но до адресата деньги доходили не в полном объёме. По факту удержания такой крупной «комиссии» следователи возбудили уголовное дело по статье «Присвоение денежных средств, вверенных виновному с использованием своего служебного положения». В настоящее время правоохранители проводят расследование.
Руководители управляющих компаний не раз попадались на совершении противоправных действий. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что директор управляющей компании перечислил деньги жильцов в размере миллиона рублей на счёт своего приятеля, которому был должен. Свои действия он объяснил тем, что деньги должны быть перечислены в счёт оплаты за якобы выполненные работы.