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Posted 1 ноября 2017, 04:55

Published 1 ноября 2017, 04:55

Modified 17 августа 2022, 09:23

Updated 17 августа 2022, 09:23

В Хабаровском районе директор управляющей компании присвоил деньги жильцов

1 ноября 2017, 04:55
Сюжет
Управляющая компания
До поставщика энергии не дошло больше 800 тысяч рублей

Жители села Мирного в Хабаровском районе долгое время платили за электроэнергию не только поставщику услуги, но и директору управляющей компании в карман. За девять месяцев руководитель ООО «Спектр», используя своё служебное положение, похитил больше 800 тысяч рублей.

В полицию Хабаровского района обратился гражданин, проживающий в одном из домов квартала «Твердохлебово». Оказалось, что собственники жилых помещений оплачивали услуги ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», но до адресата деньги доходили не в полном объёме. По факту удержания такой крупной «комиссии» следователи возбудили уголовное дело по статье «Присвоение денежных средств, вверенных виновному с использованием своего служебного положения». В настоящее время правоохранители проводят расследование.

Руководители управляющих компаний не раз попадались на совершении противоправных действий. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что директор управляющей компании перечислил деньги жильцов в размере миллиона рублей на счёт своего приятеля, которому был должен. Свои действия он объяснил тем, что деньги должны быть перечислены в счёт оплаты за якобы выполненные работы.

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#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Прокуратура27#Управляющая компания
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