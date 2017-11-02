Личное имущество отдали жители Хабаровского края за долги по ЖКХ

«Пострадавшие» задолжали за коммунальные услуги от 14 до 140 тысяч рублей. По домам правонарушителей ходили специалисты министерства ЖКХ края, администрации Хабаровского муниципального района и сотрудники ООО «Сергеевка». За время рейда они успели навестить 30 неплательщиков. Теперь гражданам предстоит явиться к приставу и показать чеки об оплате. В случае неявки их ждёт штраф от 1000 до 2500.