В Приморье возрождают удэгейский язык

«Мы прекрасно понимаем, что если не заниматься сохранением этого языка, то он может исчезнуть. Во многих национальных селах, где проживают коренные народности Приморского края, таких, как Красный Яр, на удэгейском языке фактически никто не говорит. Основная идея, которую мы пытаемся донести, заключается в том, что сохранение и возрождение языка возможно, в первую очередь, в семье. Никаких усилий государства и общественных организаций не хватит, если на языке не будут разговаривать в семьях, если он не будет передаваться от бабушек и дедушек молодым поколениям» - заявил Ясевич.