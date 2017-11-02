Житель Великого Устюга убил соперника и заснул рядом с телом

Погибшим оказался его собутыльник, пишет utro.ru. Драма разыгралась в мае этого года. Мужчина употреблял спиртные напитки вместе со своим знакомым и женой, в какой-то момент ему потребовалось выйти из комнаты. Услышав крики, хозяин вернулся и увидел, что гость избивает его супругу. Увидев происходящее, он несколько раз ударил соперника – один из таких ударов оказался смертельным.