Житель Великого Устюга убил соперника и заснул рядом с телом

Posted 2 ноября 2017, 13:35
Published 2 ноября 2017, 13:35
Modified 1 сентября 2022, 03:44
Updated 1 сентября 2022, 03:44
Погибшим оказался его собутыльник, пишет utro.ru. Драма разыгралась в мае этого года. Мужчина употреблял спиртные напитки вместе со своим знакомым и женой, в какой-то момент ему потребовалось выйти из комнаты. Услышав крики, хозяин вернулся и увидел, что гость избивает его супругу. Увидев происходящее, он несколько раз ударил соперника – один из таких ударов оказался смертельным.
Однако, заметив, что его оппонент мертв, мужчина спокойно допил оставшийся алкоголь и уснул рядом с телом.
На суде фигурант дела во всем признался, в исправительной колонии он проведет восемь лет.