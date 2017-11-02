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Posted 2 ноября 2017, 13:35

Published 2 ноября 2017, 13:35

Modified 1 сентября 2022, 03:44

Updated 1 сентября 2022, 03:44

Житель Великого Устюга убил соперника и заснул рядом с телом

2 ноября 2017, 13:35
Сюжет
Происшествие
В Вологодской области вынесли приговор жителю Великого Устюга, которого обвинили в убийстве мужчины.

Погибшим оказался его собутыльник, пишет utro.ru. Драма разыгралась в мае этого года. Мужчина употреблял спиртные напитки вместе со своим знакомым и женой, в какой-то момент ему потребовалось выйти из комнаты. Услышав крики, хозяин вернулся и увидел, что гость избивает его супругу. Увидев происходящее, он несколько раз ударил соперника – один из таких ударов оказался смертельным.

Однако, заметив, что его оппонент мертв, мужчина спокойно допил оставшийся алкоголь и уснул рядом с телом.

На суде фигурант дела во всем признался, в исправительной колонии он проведет восемь лет.

#Новости#Россия#Происшествие
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