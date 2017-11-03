Хабаровского экс-росгвардейца отправили в колонию за закладки наркотиков

Военнослужащий Дмитрий Стародубцев решил получить деньги быстро и легко — ему надо было незаметно сбыть запрещённые вещества на территории Хабаровска. Передать наркотики осуждённый должен был через тайники. Однако во время закладки в один из них военнослужащего задержали сотрудники правоохранительных органов. С ними мужчина «поделился» 56-ю пакетиками, в которые были расфасованы наркотики. Задержанный указал, где находятся уже заложенные четыре порции.