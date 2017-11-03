Хабаровского экс-росгвардейца отправили в колонию за закладки наркотиков

Posted 3 ноября 2017, 02:51
Published 3 ноября 2017, 02:51
Modified 1 сентября 2022, 07:34
Updated 1 сентября 2022, 07:34
Способ заработка хабаровского военнослужащего не устроил сотрудников правоохранительных органов. Сержанта Росгвардии ждёт десять лет лишения свободы за попытку распространения наркотиков.
Военнослужащий Дмитрий Стародубцев решил получить деньги быстро и легко — ему надо было незаметно сбыть запрещённые вещества на территории Хабаровска. Передать наркотики осуждённый должен был через тайники. Однако во время закладки в один из них военнослужащего задержали сотрудники правоохранительных органов. С ними мужчина «поделился» 56-ю пакетиками, в которые были расфасованы наркотики. Задержанный указал, где находятся уже заложенные четыре порции.
Пока военные следователи собирали необходимые доказательства, вышестоящее командование уволило сержанта со службы, сообщает пресс-служба ГВСУ СК Российской Федерации.
Краснореченский гарнизонный военный суд признал его виновным по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере» и назначил наказание в виде лишения воинского звания — и свободы сроком на десять лет.