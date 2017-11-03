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Posted 3 ноября 2017, 02:51

Published 3 ноября 2017, 02:51

Modified 1 сентября 2022, 07:34

Updated 1 сентября 2022, 07:34

Хабаровского экс-росгвардейца отправили в колонию за закладки наркотиков

3 ноября 2017, 02:51
Сюжет
Происшествие
Бывший сержант получил десять лет лишения свободы

Способ заработка хабаровского военнослужащего не устроил сотрудников правоохранительных органов. Сержанта Росгвардии ждёт десять лет лишения свободы за попытку распространения наркотиков.

Военнослужащий Дмитрий Стародубцев решил получить деньги быстро и легко — ему надо было незаметно сбыть запрещённые вещества на территории Хабаровска. Передать наркотики осуждённый должен был через тайники. Однако во время закладки в один из них военнослужащего задержали сотрудники правоохранительных органов. С ними мужчина «поделился» 56-ю пакетиками, в которые были расфасованы наркотики. Задержанный указал, где находятся уже заложенные четыре порции.

Пока военные следователи собирали необходимые доказательства, вышестоящее командование уволило сержанта со службы, сообщает пресс-служба ГВСУ СК Российской Федерации.

Краснореченский гарнизонный военный суд признал его виновным по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере» и назначил наказание в виде лишения воинского звания — и свободы сроком на десять лет.

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