vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 ноября 2017, 13:08

Published 3 ноября 2017, 13:08

Modified 1 сентября 2022, 05:51

Updated 1 сентября 2022, 05:51

Люди третий день стоят в очереди за iPhone X в Москве

3 ноября 2017, 13:08
На Тверской улице люди третий день стоят в очереди за новыми моделями iPhone, образовывая небольшой затор на проезжей части.

Как сообщает телеканал «360», некоторые покупатели останавливаются на автомобилях напротив магазина и включают аварийный сигнал, чтобы хоть немного погреться и не пропустить свою очередь, после чего их сменяют другие автомобилисты. Люди также греются в соседних кафе и магазинах.

Продажи смартфонов от Apple стартовали в столице 3 ноября в 8 утра. Через час все iPhone X с максимальным объемом памяти в 256 гигабайт и стоимостью в сто тысяч рублей уже закончились. Оставшиеся покупатели жаждут купить модель с меньшей памятью в 64 гигабайта, которая стоит 80 тысяч.

По словам людей, которые стоят в очереди, кому-то из покупателей уже стало плохо. Приехавшая на место скорая помощь госпитализировала человека, у которого случился приступ эпилепсии.

В настоящее время у магазина продолжают стоять в очереди около ста человек.

#Новости#Общество#Россия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика