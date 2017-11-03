Люди третий день стоят в очереди за iPhone X в Москве

На Тверской улице люди третий день стоят в очереди за новыми моделями iPhone, образовывая небольшой затор на проезжей части.

Как сообщает телеканал «360», некоторые покупатели останавливаются на автомобилях напротив магазина и включают аварийный сигнал, чтобы хоть немного погреться и не пропустить свою очередь, после чего их сменяют другие автомобилисты. Люди также греются в соседних кафе и магазинах. Продажи смартфонов от Apple стартовали в столице 3 ноября в 8 утра. Через час все iPhone X с максимальным объемом памяти в 256 гигабайт и стоимостью в сто тысяч рублей уже закончились. Оставшиеся покупатели жаждут купить модель с меньшей памятью в 64 гигабайта, которая стоит 80 тысяч. По словам людей, которые стоят в очереди, кому-то из покупателей уже стало плохо. Приехавшая на место скорая помощь госпитализировала человека, у которого случился приступ эпилепсии. В настоящее время у магазина продолжают стоять в очереди около ста человек.