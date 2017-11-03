Мужчина зарезал наркоторговца из‐за смерти дочери в Красноярске

Posted 3 ноября 2017, 13:07
Published 3 ноября 2017, 13:07
Modified 1 сентября 2022, 03:44
Updated 1 сентября 2022, 03:44
Как сообщает телеканал «360», весной этого года девушка скончалась от передозировки наркотическими веществами. Ранее ее уже спасали от передозировки, однако вторая попытка закончилась смертью.
Убитый горем отец не смог вынести смерти дочери и решил установить личность человека, который продавал запрещенные препараты скончавшейся девушке. Им оказался сосед, к которому мужчина в апреле этого года заявился с ножом и нанес смертельный удар в сердце.
Суд приговорил жителя Красноярска к трем годам тюремного заключения.