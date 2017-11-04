Игроки «Луча-Энергии» решили протестовать против задержки зарплат

РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что в феврале текущего года титульный спонсор «Луча» – «Дальневосточная энергетическая компания» (входит в холдинг «РусГидро») отказалась финансировать клуб. После этого команда провалилась в денежную яму. По мнению краевых властей, энергетики нарушили все свои обязательства и оставили клуб без средств к существованию. В сентябре футболисты отказались выходить на тренировки по причине несвоевременной выплаты заработной платы. Как писало РИА «Восток-Медиа», в ситуацию пришлось вмешаться Виталию Мутко. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в разгар конфликта распорядился погасить долги перед игроками по заработной плате, дополнительно выделив около 30 миллионов рублей из краевого бюджета.