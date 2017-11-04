Игроки «Луча-Энергии» решили протестовать против задержки зарплат

Posted 4 ноября 2017, 08:04
Published 4 ноября 2017, 08:04
Modified 1 сентября 2022, 07:35
Updated 1 сентября 2022, 07:35
Владивостокский «Луч» вничью сыграл с подмосковными «Химками», сообщает РИА «Восток-Медиа». Нынешний матч начался с небольшого демарша «жёлто-синих».
Сегодня во Владивостоке состоялся футбольный матч между местным «Лучом-Энергией» и подмосковными Химками. Игра началась необычно – с протеста. Игроки дальневосточной команды вышли на поле на 15 минут позже. Таким образом игроки решили протестовать против невыплаты зарплат.
Сама игра закончилась с ничейным счётом – 1:1. Первыми мяч в ворота соперника забили «Химки» - у них голом отметился Андрей Шумских. Ответный мяч на 62-й минуте забил Дмитрий Тихий.
Сейчас «Луч-Энергия» находится на пятнадцатом месте в турнирной таблице с 20 очками. Подмосковная команда опережает «жёлто-синих» на 5 позиций.
РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что в феврале текущего года титульный спонсор «Луча» – «Дальневосточная энергетическая компания» (входит в холдинг «РусГидро») отказалась финансировать клуб. После этого команда провалилась в денежную яму. По мнению краевых властей, энергетики нарушили все свои обязательства и оставили клуб без средств к существованию. В сентябре футболисты отказались выходить на тренировки по причине несвоевременной выплаты заработной платы. Как писало РИА «Восток-Медиа», в ситуацию пришлось вмешаться Виталию Мутко. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в разгар конфликта распорядился погасить долги перед игроками по заработной плате, дополнительно выделив около 30 миллионов рублей из краевого бюджета.