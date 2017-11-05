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Posted 5 ноября 2017, 06:11

Published 5 ноября 2017, 06:11

Modified 17 августа 2022, 09:16

Updated 17 августа 2022, 09:16

Движение на трассе между Хабаровском и Комсомольском восстановили

5 ноября 2017, 06:11
Сюжет
Дорога
Ограничение для движения пассажирского транспорта снято

Движение на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

«Дорожные службы провели работы по расчистке дорожного полотна после снегопада», — говорится в сообщении.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что из-за погодных условий дорожные инспекторы перекрыли дорогу к Комсомольску-на-Амуре для пассажирских автобусов. На трассе выставили пять постов ГИБДД. Дорогу чистили 22 человека и 12 единиц техники, на дежурство вышли оперативные группы спасателей.

Перед этим пришлось перекрыть для общественного транспорта дорогу к Биробиджану. После снегопада с гололёдом столкнулись жители всего региона. В ходе борьбы с последствиями непогоды в дальневосточной столице машины дорожных служб высыпали на трассы 293,8 тонны противогололёдных средств и вывезли 88,1 кубометра мусора.

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#Новости#Хабаровский край#Общество#Дорога#Дороги#Федеральная трасса
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