Движение на трассе между Хабаровском и Комсомольском восстановили

Posted 5 ноября 2017, 06:11
Published 5 ноября 2017, 06:11
Modified 17 августа 2022, 09:16
Updated 17 августа 2022, 09:16
Движение на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
«Дорожные службы провели работы по расчистке дорожного полотна после снегопада», — говорится в сообщении.
Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что из-за погодных условий дорожные инспекторы перекрыли дорогу к Комсомольску-на-Амуре для пассажирских автобусов. На трассе выставили пять постов ГИБДД. Дорогу чистили 22 человека и 12 единиц техники, на дежурство вышли оперативные группы спасателей.
Перед этим пришлось перекрыть для общественного транспорта дорогу к Биробиджану. После снегопада с гололёдом столкнулись жители всего региона. В ходе борьбы с последствиями непогоды в дальневосточной столице машины дорожных служб высыпали на трассы 293,8 тонны противогололёдных средств и вывезли 88,1 кубометра мусора.