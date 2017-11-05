Движение на трассе между Хабаровском и Комсомольском восстановили

Перед этим пришлось перекрыть для общественного транспорта дорогу к Биробиджану. После снегопада с гололёдом столкнулись жители всего региона. В ходе борьбы с последствиями непогоды в дальневосточной столице машины дорожных служб высыпали на трассы 293,8 тонны противогололёдных средств и вывезли 88,1 кубометра мусора.