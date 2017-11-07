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Posted 7 ноября 2017, 13:33

Published 7 ноября 2017, 13:33

Modified 1 сентября 2022, 05:51

Updated 1 сентября 2022, 05:51

Болельщики ФК «Луч‐Энергия» накормили игроков супом

7 ноября 2017, 13:33
Фанаты футбольного клуба «Луч‐Энергия» накормили футболистов супом после акции протеста перед матчем с подмосковными «Химками», где игроки команды из Владивостока пожаловались на невыплату зарплат.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на "Р-Спорт", 5 ноября, во время домашнего матча «Луча-Энергии» 21-го тура Футбольной национальной лиги с подмосковной командой «Химки» игра началась на 15 минут позже. Задержку вызвал протест футболистов, которые пожаловались на невыплату зарплат.

По словам болельщицы ФК «Луч-Энергия», фанаты собрались спонтанно и купили все необходимые для супа продукты, после чего поехали на базу, чтобы накормить футболистов после тренировки. По ее словам, они накрыли столы и очень удивили ничего не подозревающих игроков. «Они так радовались, что можно поесть что-то жидкое. Они выпили чай с печеньем и фруктами. По их лицам было видно, что они довольны», — поделилась девушка.

Болельщица отметила, что на базе футболистов никто не кормит, а некоторым игрокам и вовсе приходится там жить, так как они не в состоянии оплачивать аренду жилья.

Руководитель пресс-службы «Луча-Энергии» Андрей Вялков заявил, что футболисты обращались за помощью к краевой администрации.

#Новости#Общество#Россия
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