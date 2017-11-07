Болельщики ФК «Луч‐Энергия» накормили игроков супом

Posted 7 ноября 2017, 13:33
Published 7 ноября 2017, 13:33
Modified 1 сентября 2022, 05:51
Updated 1 сентября 2022, 05:51
По словам болельщицы ФК «Луч-Энергия», фанаты собрались спонтанно и купили все необходимые для супа продукты, после чего поехали на базу, чтобы накормить футболистов после тренировки. По ее словам, они накрыли столы и очень удивили ничего не подозревающих игроков. «Они так радовались, что можно поесть что-то жидкое. Они выпили чай с печеньем и фруктами. По их лицам было видно, что они довольны», — поделилась девушка.
Болельщица отметила, что на базе футболистов никто не кормит, а некоторым игрокам и вовсе приходится там жить, так как они не в состоянии оплачивать аренду жилья.
Руководитель пресс-службы «Луча-Энергии» Андрей Вялков заявил, что футболисты обращались за помощью к краевой администрации.
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