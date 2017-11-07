Болельщики ФК «Луч‐Энергия» накормили игроков супом

По словам болельщицы ФК «Луч-Энергия», фанаты собрались спонтанно и купили все необходимые для супа продукты, после чего поехали на базу, чтобы накормить футболистов после тренировки. По ее словам, они накрыли столы и очень удивили ничего не подозревающих игроков. «Они так радовались, что можно поесть что-то жидкое. Они выпили чай с печеньем и фруктами. По их лицам было видно, что они довольны», — поделилась девушка.