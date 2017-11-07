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Posted 7 ноября 2017, 13:28

Published 7 ноября 2017, 13:28

Modified 1 сентября 2022, 07:35

Updated 1 сентября 2022, 07:35

Сбитая пьяным священником женщина умерла в больнице в Ивановской области

7 ноября 2017, 13:28
Сюжет
Происшествие
7 ноября в больнице скончалась 55‐летняя велосипедистка, которую сбил настоятель храма в Ивановской области.

Как сообщает телеканал «360», во время дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 26 октября этого года в городе Шуя Ивановской области, иеромонах Протолеон Предтеченского храма села Парское находился за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь по трассе, он потерял контроль и сбил женщину, которая ехала на велосипеде вдоль дороги.

После аварии обвиняемый посещал больницу и просил у пострадавшей прощения.

Представители РПЦ отстранили духовное лицо от службы. В настоящий момент ему грозит тюремное заключение сроком до семи лет.

#Новости#Россия#Происшествие
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