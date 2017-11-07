Сбитая пьяным священником женщина умерла в больнице в Ивановской области

Posted 7 ноября 2017, 13:28
Published 7 ноября 2017, 13:28
Modified 1 сентября 2022, 07:35
Updated 1 сентября 2022, 07:35
Как сообщает телеканал «360», во время дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 26 октября этого года в городе Шуя Ивановской области, иеромонах Протолеон Предтеченского храма села Парское находился за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь по трассе, он потерял контроль и сбил женщину, которая ехала на велосипеде вдоль дороги.
После аварии обвиняемый посещал больницу и просил у пострадавшей прощения.
Представители РПЦ отстранили духовное лицо от службы. В настоящий момент ему грозит тюремное заключение сроком до семи лет.