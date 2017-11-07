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Posted 7 ноября 2017, 03:47

Published 7 ноября 2017, 03:47

Modified 17 августа 2022, 09:22

Updated 17 августа 2022, 09:22

Семья, любовь, дружба: сеть ВКонтакте «нарисовала» портрет молодёжи

7 ноября 2017, 03:47
Соцсеть провела масштабное исследование в режиме онлайн

Социальная сеть ВКонтакте подвела итоги масштабного исследования молодёжи России. «Портрет» современного молодого поколения страны оставлялся в июле 2017 года среди 10 000 пользователей ВКонтакте от 14 до 25 лет. Согласно информации Mediascope, ВК охватывает 93 % населения данного возраста.

ВКонтакте проводило своё исследование в форме онлайн-анкеты с открытыми и закрытыми вопросами. Выборка репрезентативна генеральной совокупности по географии, а также социально-демографическому составу.

«ВКонтакте — крупнейшая площадка для молодёжи в России. Чтобы создавать и развивать сервисы для этой аудитории ещё эффективнее, мы решили исследовать портрет молодых пользователей и узнать об их страхах и предпочтениях, привычках и мотиваторах, отношении к себе и окружающим, — рассказал директор по маркетингу ВКонтакте Александр Круглов. —Сейчас мы делимся этим исследованием с рынком, чтобы помочь любым компаниям лучше понимать молодую аудиторию и работать с ней. По количеству респондентов „Портрет молодёжи“ от ВКонтакте превосходит другие исследования по этой теме в несколько раз. Мы формулировали вопросы вместе с профессиональными психологами и социологами».

Первые выводы масштабного исследования уже известны. Так, 81 % парней и 89 % девушек боятся надолго остаться без социальных сетей. 24 % респондентов назвали лень главной причиной неудач. При этом 18 % парней хотят избавиться от лени, а 22 % девушек хотят изменить внешность и вес. 64 % респондентов заявили, что не следуют трендам. 51 % предпочитает общаться текстом и только 27 % голосом. По данным открытого опроса, 26 % респондентов считают самым важным в жизни семью, любовь и дружбу, 15 % — деньги, карьеру и саморазвитие.

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#Новости#Общество#Россия#Социальная сеть
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