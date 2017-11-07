Семья, любовь, дружба: сеть ВКонтакте «нарисовала» портрет молодёжи

«ВКонтакте — крупнейшая площадка для молодёжи в России. Чтобы создавать и развивать сервисы для этой аудитории ещё эффективнее, мы решили исследовать портрет молодых пользователей и узнать об их страхах и предпочтениях, привычках и мотиваторах, отношении к себе и окружающим, — рассказал директор по маркетингу ВКонтакте Александр Круглов. —Сейчас мы делимся этим исследованием с рынком, чтобы помочь любым компаниям лучше понимать молодую аудиторию и работать с ней. По количеству респондентов „Портрет молодёжи“ от ВКонтакте превосходит другие исследования по этой теме в несколько раз. Мы формулировали вопросы вместе с профессиональными психологами и социологами».