У Минобороны нашлись свои планы на военный гарнизон возле села Ракитного

Пока жители Гаровки-2 радуются реконструированной подъездной дороге, а также открытию местного фельдшерско-акушерского пункта. После перерыва длиною в два года только за один час работы там обслужили 12 человек. Однако всё это появилось благодаря администрации Хабаровского муниципального района. Министерство обороны, в свою очередь, впервые за пять лет отчиталось о проделанной на территории гарнизона работе. Согласно документам, ведомство потратило сотни тысяч рублей на благоустройство, ремонт и дератизацию.