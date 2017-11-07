Во Владивостоке начинаются отключения воды

Posted 6 ноября 2017, 21:01
Published 6 ноября 2017, 21:01
Modified 17 сентября 2022, 10:16
Updated 17 сентября 2022, 10:16
После трёхдневного уикенда во Владивостоке возобновляются плановые отключения электроэнергии и холодной воды. По информации КГУП «Приморский водоканал», ремонт на объектах этого предприятия будет идти 7, 8 и 9 ноября.
Так, сегодня с 9:00 до 17:00 вода в кранах исчезнет в ряде домов на проспекте 100-летия Владивостока – с № 30 по № 48.
В среду 8 ноября к девяти часам утра стоит запастись водой жильцам домов по следующим адресам:
Кузнецова, 40а, 42а, 42б, 44, 44а, 45, 47, 51, 52, 53/1;
Ладыгина, 2, 4, 5, 6, 9-19, 49;
Нейбута, 45-87;
Сабанеева, 15, 16, 18, 20, 22, 24;
Юмашева, 11.
В этих домах воды не будет до 19 часов.
В четверг 9 ноября с 9 до 16 часов ремонт запланирован на Нерчинской, 54, 56, 58;
С 9 до 13 часов – на Пологой, 50 и Уборевича, 20, 20а, 22, 22а.
Далее отключения воды во Владивостоке будут 16 и 21 ноября.