Отец забрал ребенка из детсада и убил за гаражами в Нижнем Новгороде

Как сообщает телеканал «360», 5 ноября мать ребенка заявила в полицию о пропаже сына, сообщив о том, что в день исчезновения мальчик должен был находиться со своим отцом. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по этому обращению. В тот же день они обнаружили труп ребенка с признаками насильственной смерти в одном из помещений гаражного кооператива. Полицейские немедленно задержали подозреваемого 34-летнего мужчину, который являлся отцом погибшего мальчика. По версии следствия, 3 ноября отец забрал своего четырехлетнего сына из детского сада, но так и не привел его домой к матери.