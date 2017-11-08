Отец забрал ребенка из детсада и убил за гаражами в Нижнем Новгороде

Posted 8 ноября 2017, 14:35
Published 8 ноября 2017, 14:35
Modified 1 сентября 2022, 07:35
Updated 1 сентября 2022, 07:35
Как сообщает телеканал «360», 5 ноября мать ребенка заявила в полицию о пропаже сына, сообщив о том, что в день исчезновения мальчик должен был находиться со своим отцом. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по этому обращению. В тот же день они обнаружили труп ребенка с признаками насильственной смерти в одном из помещений гаражного кооператива. Полицейские немедленно задержали подозреваемого 34-летнего мужчину, который являлся отцом погибшего мальчика. По версии следствия, 3 ноября отец забрал своего четырехлетнего сына из детского сада, но так и не привел его домой к матери.
В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу, ему предъявили обвинение в убийстве. Специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти ребенка.
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